‘Ink Master’-ster beschuldigd van dood populaire YouTuber LOV

12 mei 2020

09u03

Bron: ANP 0 Celebrities YouTube-ster Corey La Barrie (25) is zondagavond omgekomen bij een ongeluk in Los Angeles. Hij was passagier in een auto die werd bestuurd door tatoeëerder Daniel Silva (26), bekend van het televisieprogramma ‘Ink Master’. Volgens verschillende Amerikaanse media had Silva gedronken.

Het ongeluk gebeurde op de 25ste verjaardag van La Barrie. De twee vierden die eerder op de avond met een feestje. Het liep echter toen de twee de wagen instapten. Volgens TMZ reed Silva veel te hard, en raakte de controle over het stuur kwijt. De McLaren sportauto waarin de twee mannen zaten raakte vervolgens een boom en een verkeersbord. La Barrie en Silva werden beiden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar de artsen daar konden niets meer voor de YouTuber doen.

Silva liep een gebroken heup op bij het ongeluk. TMZ meldt dat de politie van plan is hem te arresteren zodra hij het ziekenhuis kan verlaten. Of Silva onder invloed was, is niet duidelijk.