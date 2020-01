“Ik zat té hard in de ontkenningsfase”: een van de vriendinnen van R. Kelly (22) verlaat hem na vijf jaar SDE

14 januari 2020

Bron: Variety/TMZ/ANP 0 Celebrities Vijf jaar lang woonde Azriel Clary (22) onder één dak met R. Kelly (53) - tegen de wil van haar familie in - maar nu is de jonge vrouw opnieuw thuis. “Laat het verwerkingsproces beginnen", klinkt het opgelucht op sociale media.

Azriel Clary is opnieuw thuis. Na vijf jaar in te wonen bij Robert Kelly, die momenteel zijn proces voor seksueel misbruik afwacht, werd de jonge vrouw uit eigen wil weer herenigd met haar familie. Opvallend, want Azriel is een van de twee ‘vriendinnen’ die de zanger steeds zijn blijven verdedigen. Waar andere ex-vriendinnen hem na de documentaire ‘Surviving R. Kelly’ beschuldigden van seksueel en mentaal misbruik, bleven Azriel en Joycelyn Savage volhouden dat ze uit vrije wil bij Robert bleven. Bezorgde familieleden van de vrouwen hebben dan ook meermaals in de media aangegeven dat de twee volgens hen gehersenspoeld werden.

Confrontatie

Vorige week veranderde de situatie echter: het verenigd front Azriel-Joycelyn vertoonde voor het eerst barsten. De twee vrouwen vlogen elkaar in Roberts appartement in Chicago in de haren, een confrontatie die Azriel live uitzond op Instagram. De opname kwam terecht bij ‘The Shade Room’, dat het fragment verspreidde. In de opnames beschuldigt Azriel Joycelyn ervan seks met haar te hebben gehad terwijl ze minderjarig was. Later is in de geluidsopnames te horen dat Azriel uitleg geeft over de ruzie, vermoedelijk aan de politie. Ze verklaart dat ze spullen van Robert Kelly kwam ophalen en opeens het mikpunt werd van een woede-aanval van Joycelyn. Daarop zou Azriel hebben geroepen: “Joycelyn, je gaat naar de gevangenis. Je hebt het met een minderjarige gedaan, en die minderjarige was ik. Je hebt het vaker gedaan, keer op keer.”

Uit het fragment wordt niet duidelijk of Kelly aanwezig was bij het vermoedelijke misbruik. Joycelyn werd uiteindelijk gearresteerd voor slagen en verwondingen. Azriel reageerde op Twitter: “Vandaag werd ik blij wakker, maar ook verscheurd. Ik ging niet voor Robert naar Chicago ... enkel voor Joy, die hij bewust van me scheidde, want hij wist dat ik zou proberen om ervoor te zorgen dat ze naar huis zou gaan. Bid voor Joy, dit is gewoon tough love, zodat ze op haar eigen tempo tot het besef kan komen.”

Dat Azriel eindelijk tot het besef is gekomen dat een leven aan de zijde van Robert haar geen goed deed, blijkt uit het feit dat ze terug bij haar familie is. “Nooit gedacht dat ik de woorden ‘ik' en ‘slachtoffer’ ooit in dezelfde zin zou gebruiken, want ik zat té hard in de ontkenningsfase", geeft de jonge vrouw toe op Twitter. “Maar eens het tot je doordringt, weet je het. Niemand wordt wakker en zegt: ‘Vandaag ga ik gemanipuleerd worden, of gaat er misbruik van me gemaakt worden of ga ik gekidnapt worden’. Dat zijn dingen die je niet kunt controleren.”

No one ever wakes up and says “today I’m going to be manipulated, or taken advantage of, or kidnapped”.. those are things you just cannot control. I never thought me and victim would ever be in the same sentence because I was too in denial.. but once you realize, your realize. 💫 Azriel Clary(@ theonlyazriel) link

Alice Clary, Azriels moeder, is enorm opgelucht dat ze herenigd is met haar dochter. Dat laat ze aan PEOPLE weten. “De strijd is gestreden, want ze is er nog steeds. Ze leeft nog steeds. Ze ademt nog steeds. En hoewel ze enkele jaren van haar leven verloren is, is ze er nog steeds om haar verhaal te vertellen. We kunnen zeggen dat de overwinning behaald is: ze kwam eindelijk bij zinnen.”

Mentale capaciteiten

Toch hebben die vijf jaar bij Robert zware gevolgen gehad, zegt Alice. “Mensen begrijpen niet dat ze gekwetst is”, klinkt het. “Deze man heeft jarenlang tegen haar gelogen. Ze deed wat een goede vriendin volgens haar moest doen, want dat was ze in haar ogen. Iedereen heeft er iets over te zeggen, maar ze was 17 toen ze vertrok. Nu is ze 22, maar weet je wat? De laatste jaren heeft ze problemen gehad. Ze is misschien fysiek gegroeid, maar mentaal niet. Ze heeft nog steeds de mentale capaciteiten van een 17-jarige, omdat hij haar al die jaren tegenhield en haar weghield van haar familie. Ze kon niet dezelfde dingen doen als andere jonge meisjes, dus die lessen heeft ze niet geleerd. Ze heeft alleen maar sh*t van hem geleerd. Deze hele situatie was ziek, maar helaas bekijken de mensen en de media dat niet zo.”

(Lees verder onder de foto.)

Papa Angelo reageerde via sociale media kort, en nam het vooral op voor die andere vriendin van R. Kelly, Joycelyn: “Deze meisjes hebben een traumatiserende situatie meegemaakt”, zei hij. “Kijk naar die situatie met Joy, zij heeft iets meegemaakt. Dit is geen spelletje. Dit meisje gaat hulp nodig hebben." Hij voegde eraan toe: “Jullie bekijken dit alsof het een normale relatie was. Maar die kerel heeft die meisjes verpest, en dat is de waarheid. Jullie kunnen zeggen wat jullie willen, maar niemand anders dan zij heeft dit meegemaakt. Niemand anders dan Joy heeft dit ervaren. Dit is een serieuze gebeurtenis voor heel wat jonge, zwarte vrouwen die vastzaten in een situatie met een man die misbruik maakte van een hoop jonge, zwarte vrouwen. Ik wil dat mensen begrijpen dat dit geen spelletje is. Hij heeft dit echt gedaan.”

Leugens

Ondertussen heeft ook R. Kelly’s advocaat Steve Greenberg gereageerd op de beschuldigingen van Alice en Angelo. “Ik denk dat mensen wel kunnen oordelen over deze ouders, hun geschiedenis van zelfpromotie en hun commentaren. Bij deze mensen draait het allemaal om hun eigen naam en faam. Ze zijn onze tijd niet waard.”

Hoewel zijn advocaat er nogal losjes op reageert, zou de hereniging van Azriel en haar ouders wel eens slecht nieuws kunnen betekenen voor Robert. Volgens verschillende bronnen zou de jonge vrouw namelijk bereid zijn om te praten met federale agenten die zijn zaak onderzoeken. Alleen: het feit dat ze al eerder gelogen heeft om R. Kelly te beschermen, brengt haar in een lastig parket. “Hij had mensen zoals ik die voor hem logen", gaf Azriel onlangs zelf toe op haar Instagram-pagina. “Daarom keken we niet naar de documentaire. We waren te gast bij Gayle King, zo dom als we maar konden zijn.” Daarmee verwijst de vrouw naar het programma ‘CBS This Morning’, waar Joycelyn en zij in maart te gast waren en Robert hevig verdedigden. En zelfs al zouden de agenten Azriels leugens negeren, dan kan er mogelijk nog een probleempje opduiken. De vrouw zou namelijk een geheimhoudingsverklaring getekend hebben met Robert. Wanneer ze iets van hun privéleven deelt, zou dat verregaande gevolgen kunnen hebben.

Genezingsproces

Azriel laat het intussen niet aan haar hart komen. Op sociale media deelt ze volop foto’s van zichzelf met haar hervonden familie, waar de vreugde vanaf spat. “Laat het genezingsproces beginnen", schrijft ze erbij. “Ik bedank iedereen die me volgt. Want jullie geloofden in me wanneer ik niet in mezelf kon geloven. En nu op naar betere dagen.”