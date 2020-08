“Ik zal met mijn fans praten”: Ellen DeGeneres zet volgende stap in plan om imago op te poetsen JV

24 augustus 2020

15u21 0 Celebrities Ellen DeGeneres (62) kreeg het de afgelopen weken hard te verduren. De bekende talkshowhost moest heel wat kritiek slikken nadat de giftige cultuur achter de schermen van haar talkshow aan het licht kwam en ze drie producenten aan de deur zette. DeGeneres onthult nu de volgende stap in haar plan: “Ik zal met mijn fans praten.”

Afgelopen zaterdag werd Ellen DeGeneres gespot in een lunchzaak in Santa Barbara. Op de vraag hoe het nu verder moet met haar bekende show, antwoordt ze kort “dat ze met haar fans zal praten.” Er gaan geruchten de ronde dat de presentatrice haar stoel zou moeten afstaan, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Ze heeft voorlopig nog een contract bij Warner Bros om de show te hosten tot en met 2022.

De presentatrice ligt onder vuur nadat vorige week bekend geraakte hoe het er achter de schermen van de populaire talkshow ‘The Ellen DeGeneres Show’ aan toe gaat. Drie producers kregen hun ontslag naar aanleiding van beschuldigingen van racisme en seksueel wangedrag. Enkele werknemers deden hun boekje open over de slechte werksfeer die er heerst en spreken over “een cultuur vol racisme, angst en intimidatie.”

BEKIJK OOK: Ellen Degeneres na kritiek: “Ze zit er compleet doorheen”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vijf vakantiedagen

De talkshowhost vertelt dat ze in het verleden te weinig oog had voor de problemen die zich achter de schermen afspeelden. In een emotionele videovergadering beloofde DeGeneres de werksfeer te verbeteren. Iedereen die voor de show werkt, inclusief de presentatrice zelf, zal binnenkort trainingen krijgen omtrent inclusiviteit en diversiteit. Ze wil dan ook opnieuw met haar medewerkers samenzitten om de toekomstige gang van zaken te bespreken.

In de tussentijd komt de presentatrice alvast met enkele nieuwe regels om de werksfeer op te krikken. Zo krijgt elk personeelslid vijf dagen betaald verlof, wat wettelijk gezien niet verplicht is in Amerika. Werknemers mogen ook vrijaf nemen voor medische afspraken, zonder dat dat financiële gevolgen heeft, en op hun verjaardag krijgen ze nog een extra dagje rust.

LEES OOK:

Ellen DeGeneres belooft werknemers betere voorwaarden: 5 dagen vakantie en vrijaf op je verjaardag

Drie producenten ontslagen bij show Ellen DeGeneres