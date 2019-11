“Ik wist dat wat ik deed niet goed was”: David Letterman biedt excuses aan voor intimidatie op de werkvloer TDS

01 november 2019

11u00

Bron: ANP 0 Celebrities Tien jaar nadat werkneemster Nell Scovell hem beschuldigde van ongepast gedrag op de werkvloer, heeft David Letterman (72) daarvoor zijn excuses aangeboden. De vrouw schreef destijds in een artikel voor Vanity Fair dat vrouwelijke collega’s die op avances van de presentator en andere hooggeplaatste mannen in het productieteam ingingen, een betere job kregen. Dat leverde volgens Nell Scovell een vijandige werksfeer op achter de schermen van talkshow ‘Late Night With David Letterman’.

Voor een nieuw artikel in Vanity Fair ging Scovell in gesprek met Letterman. Die zegt dat hij de eerdere publicatie onlangs voor het eerst heeft gelezen, en zich vreselijk voelt over de gang van zaken destijds. “Ik kan er nu met een andere blik naar kijken, het spijt me dat ik dat toen niet deed. Wie wil de kerel zijn die mensen ongelukkig maakt op hun werkplek? Ik wil dat niet, ik ben nu ook niet meer zo, maar toen was ik precies die kerel.”

De presentator stelt dat hij zijn lesje heeft geleerd. “Dat zou niet nodig moeten zijn geweest, want het was overduidelijk. Ik wist dat wat ik deed, niet goed was.” Hij heeft in het gesprek aan dat hij zijn 15-jarige zoon heeft geleerd anders met vrouwen om te gaan. “Mijn zoon weet wat er in die periode van mijn leven is gebeurd. We hebben gesprekken over meisjes en hoe je die behandelt. Ik denk niet dat hij deze fouten zal maken, en het spijt me dat ik dat wel heb gedaan.”