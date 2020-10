“Ik wil voor iedereen video’s opnemen voor mijn dood”: Shannen Doherty geeft update over kankerdiagnose SDE

Bron: Elle 0 Celebrities Voor de tweede keer in haar leven vecht Shannen Doherty (49) tegen borstkanker, al bevindt de ziekte zich dit keer in een vergevorderd stadium. Een zware klap voor de ‘Beverly Hills 90210'-actrice, al vertelt ze in Elle dat ze zich op dit moment op het positieve probeert te focussen. “Er zit nog heel wat leven in me."

Borstkanker, stadium IV. Dat is het harde verdict dat Shannen Doherty in februari 2019 voor de kiezen kreeg. De kanker had zich ook in de rest van haar lichaam verspreid, er kon enkel nog behandeld worden om de ziekte zo lang mogelijk te stabiliseren. Toen ze de diagnose kreeg, begon Shannen na te denken over het leven dat ze geleid had. “Ik dacht: ‘Oké, heb ik goede karma? Heb ik slechte karma? Waarom zou ik slechte karma hebben?’ Ik begon een overzicht te maken van m’n leven, de dingen die ik gedaan had én de dingen die ik niet gedaan had. Hoe ik omging met mensen”, zegt de actrice in Elle. “Op het einde van de dag kwam ik tot de conclusie dat ik goede karma had. Het lijkt misschien niet zo, maar ik ben echt een goed mens geweest."

Kleine momenten

Tegenwoordig probeert Shannen vooral te genieten van alle mooie momenten op haar pad. Een wandeling met hond Bowie, een glas wijn terwijl haar echtgenoot Kurt Iswarienko in de tuin werkt. “Ik probeer de kleine momentjes die de meeste mensen niet zien of voor lief nemen, te waarderen", legt ze uit. “Die kleine momenten zijn voor mij erg uitvergroot." Ze denkt ook aan de toekomst, aan hoe het moet als zij er niet meer is. Haar bezittingen heeft ze mentaal al gecatalogiseerd én verdeeld, maar er is nog een ding dat ze moet doen. “Ik heb nog geen brieven geschreven. Dat moet ik echt nog doen", zegt Shannen. “Er zijn nog dingen die ik tegen m’n moeder moet zeggen. Ik wil dat mijn echtgenoot weet hoeveel hij voor me betekent." Ze heeft ook al gedacht aan videoboodschappen, die haar geliefden moeten bekijken wanneer zij er niet meer is. “Maar wanneer het tijd is om ze op te nemen, voelt het altijd zo finaal aan. Het lijkt of je dan afsluit, maar ik ben nog helemaal niet aan het afsluiten. Het voelt alsof ik een erg gezond persoon ben. Het is erg moeilijk om je zaken af te ronden wanneer het voelt alsof je nog 10 of 15 jaar gaat leven."

En dus houdt de actrice zich ook nog bezig met een hoop nieuwe projecten, waaronder een televisieshow. “Iedereen met stadium IV krijgt ermee te maken: dat anderen willen dat je ermee ophoudt. Maar ik ben nog niet klaar om ermee op te houden. Ik heb nog heel wat leven in me", besluit ze.

