"Ik vond z'n vingertopje terug bij de bar": landgoedbeheerder Depp getuigt op zevende procesdag over bloederige ruzie

15 juli 2020

12u25

Bron: Sky News 0 Celebrities Dag zeven in het proces Johnny Depp (57) versus The Sun. Het is reikhalzend uitkijken naar de getuigenis van Depps ex, Winona Ryder (48), die na de lunchpauze via videolink zal getuigen. Maar eerst komen nog Ben King en Kevin Murphy aan het woord, respectievelijk de voormalige en huidige landgoedbeheerder van de acteur. Als er iemand goed geplaatst is om sporen van geweld op te merken, dan zijn zij het wel.

Beginnen doen we met de getuigenis van Ben King, die verschillende keren wordt aangemaand om luider te praten - zodat iedereen hem kan horen. Hij werkte als landgoedbeheerder voor Johnny Depp op drie verschillende locaties: in Londen in 2014, in Australië in 2015 en in Vancouver in 2016. Jaren geleden legde hij al eens een verklaring af, drie dagen geleden diende hij een nieuwe - uitgebreidere - versie in. “Omdat ik meer informatie wilde geven", legt King die beslissing uit.

Als (voormalig) landgoedbeheerder was King regelmatig in het gezelschap van Depp en z'n toenmalige echtgenote Amber Heard. Hij verklaart dan ook dat hij Depp nooit heeft zien drinken, maar dat Heard “regelmatig” aan de wijn zat. Hij hield bij hoeveel er gedronken werd, zegt hij, zodat hij op tijd de voorraad kon aanvullen. “Van de twee dronk mevrouw Heard wel en meneer Depp niet. Ik opende telkens de fles wijn ‘s avonds en gaf mevrouw Heard dan een glas.”

Vingertopje

King geeft verder aan dat hij geen van beide echtelieden zich ooit agressief tegenover de andere heeft zien gedragen. “Meneer Depp was altijd hoffelijk." De schade aan de huizen heeft hij wel opgemerkt. Zo vertelt King over de avond waarop z'n werkgever het tipje van z'n vinger verloor, naar verluidt omdat Heard een wodkafles naar hem gegooid had. Als landgoedbeheerder was King verantwoordelijk voor de opkuis. Hij beschrijft hoe hij graffiti (waar verwezen werd naar Billy Bob Thornton) van een spiegel boende en twee lampen verving. In tegenstelling tot de geruchten vond hij geen urine op de vloer terug. Wat hij wél vond, was een stukje van Depps vinger bij de bar. “Overal was er bloed, van z'n vinger", beschrijft King. “Het meeste bloed lag bij de bar. Dan was er nog een spoor van bloedvlekken dat via de trappen naar boven liep, en nog een paar bloedvlekken in een van de slaapkamers.

Wanneer hij later met Heard terugreisde van Australië naar Los Angeles, zag hij dat ze sneeën op haar arm heeft. Hij vroeg haar om haar mouw naar beneden te rollen, zodat fotografen er geen foto’s van zouden kunnen maken. “Ben je ooit zo kwaad op iemand geweest dat je de controle bent verloren?”, vroeg Heard hem naar verluidt. King geeft aan dat de sneeën “in een soort diagonale hoek naar beneden zijn aangebracht." Dat komt overeen met de getuigenis van voormalige hoofd van security Jerry Judge (die ondertussen overleden is) dat hij ‘krassen’ op Heards linkerarm zag, die naar zijn mening zelf aangebracht zijn. King zegt dat hij die getuigenis van Judge niet kan bevestigen.

