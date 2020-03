“Ik vond het niet erg om te delen:” David Bowie’s ex-vrouw gaf toestemming voor affaire met femme fatale SDE

18 maart 2020

17u29

Bron: Mirror Online 0 Celebrities In een huwelijk moet je geven en nemen. Dat heeft Angie (70), de ex-vrouw van David Bowie wel heel letterlijk genomen, schrijft Mirror Online, want de vrouw gaf haar echtgenoot de toestemming om een affaire te beginnen.

David Bowie en Angie waren tien jaar lang getrouwd, van 1970 tot 1980. Maar één jaar lang was er nog een derde persoon in het spel: de Amerikaanse Laurita Watson (nu 82). Die had een behoorlijke reputatie in haar thuisland: in New York had ze een eigen bordeel en was ze een van de meest succesvolle sekswerkers van de stad. Maar in 1972, op 34-jarige leeftijd, verhuisde ze naar Londen, waar ze David (toen 25) en Angie (toen 23) tegen het lijf liep. De twee vrouwen begonnen meteen een vriendschap, pas later begon de Amerikaanse een romance met David. “Onze vriendschap was zo bizar en geweldig", zegt Angie daarover. “Het bloeide tegen alle verwachtingen in op.”

Dat haar vriendin een affaire begon met haar man, vond Angie niet erg. Ze trouwde met David toen ze amper 19 jaar oud was en het koppel koos voor een open huwelijk. Angie heeft ook altijd volgehouden dat ze niet verliefd waren en dat het puur een verstandshuwelijk was. “Ik vond het niet erg om hem te delen", zegt ze dan ook. Ze vertelt hoe Laurita regelmatig bleef logeren in hun appartement in Maida Vale, Londen. “Ik ken niemand anders die een affaire zou kunnen hebben met mijn echtgenoot en zakenpartner, die me nooit kwaad zou maken, of me oneerbiedig zou behandelen of zou negeren. Ik vind het geweldig dat haar relatie met David ervoor zorgde dat hij zich goed voelde.”

Uiteindelijk liep het wel mis, zegt Angie, vanwege een “overtreding van het Bowie-protocol.”

Laurita zou uiteindelijk nog een relatie beginnen met Jimi Hendrix én maar liefst zeven kinderen krijgen.