"Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen zoiets kunnen posten": Sven Ornelis in de bres voor Griet Vanhees na body shaming KDL

25 juni 2018

17u59

Bron: Instagram / www.wouldbechef.be 132 Celebrities Sven Ornelis (45) genoot afgelopen weekend van een etentje met autocoureur Anthony Kumpen (39) en zijn vrouw Griet Vanhees (38), maar die heerlijke lunch kreeg een bittere nasmaak toen de JOE-dj een foto van zichzelf en Griet met zijn volgers op Instagram deelde.

"Ik moet even iets kwijt. Er ligt mij iets op de lever. Sociale media kunnen hard zijn, en zelf kan ik best wat hebben, want ik heb een olifantenvel. Maar als je mensen raakt die ik graag heb, dan word ik toch een beetje lastig. En dat heb ik gisteren toch ook maar weer gemerkt", begint Sven zijn verhaal op zijn (food)blog, waar hij naar goede gewoonte ook uitgebreid vertelt over wat ze voorgeschoteld kregen in het twee sterrenrestaurant Slagmolen in Opglabbeek.

Pijnlijke reacties

"We hebben lekker gegeten, een paar zalige glazen wijn gedronken en ik een heerlijke cognac bij de koffie (ik moest niet rijden!) en goed bij gekletst, en voor we vertrokken nog wat leuke foto’s gemaakt. Altijd leuk voor de sociale media denk je dan. Een mooie zondagmiddag met vrienden delen op de blog en op instagram, doen we dat niet allemaal? Maar daar ben ik dus lelijk geschrokken", gaat Sven verder. "Veel leuke reacties op de volgens mij hele mooie foto van Griet en mezelf op mijn Instagram, maar ook hele pijnlijke. Niet over mijn kale knikker, of over mijn vele rimpels (ik moet eigenlijk echt eens leren om niet te fronsen als ik selfies maak, maar soit, een rimpelkop is ook een kop) maar wel over Griet. 'Sorry, geen mooie vrouw naast jou… zo scary mager…' was één van die reacties. Een andere: 'Sorry Griet, veeeeel te mager, echt niet mooi.' En ook in mijn persoonlijke inbox kreeg ik dat soort opmerkingen. Eerlijk: ik vind het onbegrijpelijk dat mensen zoiets kunnen posten. Het is snel geschreven natuurlijk, maar hebben die mensen dan wel eens gedacht hoe hard zo’n opmerkingen kunnen kwetsen?"

Dat het gezellig en zeer lekker was vandaag @grietvanhees @anthonykumpen @restaurantslagmolen Een foto die is geplaatst door null (@svenornelis) op 24 jun 2018 om 23:40 CEST

Goede genen

Sven probeert nadien nog uit te leggen waarom Griet er zo strak uitziet, maar is zelf van mening dat hij haar looks niet moet verantwoorden. "Het gaat eigenlijk niemand iets aan, maar zij heeft een tweede dame blanche niet geweigerd, na de uitgebreide maaltijd. Iets wat ik dan weer wel gedaan heb, ik dacht aan de lijn, zij niet. Maar terwijl ik haar hier zit te verantwoorden voor haar looks, denk ik: waarom doe ik dat eigenlijk? Griet is wie ze is, een hele mooie zelfverzekerde vrouw met wie het heerlijk lunchen en kletsen is. En al de rest maakt toch niet uit, mager of dik, of iets daar tussenin. Als ze zich maar goed in haar vel voelt, toch? En dat doet ze duidelijk. Mag het nog even? Gelukkig zijn? Het heftige is dat dit soort opmerkingen mensen kunnen kwetsen. Nu kan Griet ook wel wat hebben denk ik, maar zoiets doe je niet."

40 kilo zwaarder

De JOE-dj schrijft ook uitgebreid waarom de reacties op het uiterlijk van zijn goede vriendin Griet hem zo aangrijpen. "Jarenlang was ik zelf veel te dik. Ongezond dik. Ik woog bijna veertig kilo meer. Het was nog de tijd voor Instagram, maar als ik nu foto’s van toen terug zie denk ik: afschuwelijk. Daar zal toen ook weleens over geroddeld zijn, maar de opmerkingen kwamen toen nog niet via sociale media binnen. Ja, als ik iets zei op de radio waar mensen zich aan stoorden, dan kreeg ik weleens sms’jes binnen zoals 'gij moet uw mond houden, dikzak.' En dat vond ik absoluut niet leuk. Ongemanierd. Kwetsend. Want ook al was ik (te) dik, ik voelde me in die tijd ook echt gelukkig zoals ik was, ik zat echt goed in mijn vel. En op het moment dat ik toch aanvoelde dat het echt fout aan het gaan was, en ik mezelf eindelijk gezonder wou voelen, en ja, ook wat minder lelijk, ben ik gaan wandelen, gezonder gaan eten, heel veel water drinken, en één keer in de week zondigde ik. Toen ik zelf meer dan dertig kilo ben afgevallen kreeg ik dan weer andere opmerkingen: 'ge zijt veel te mager'. Je was toffer toen je dikker was. Een man moet goed in z’n vet zitten. Je ziet er ongezond uit. (...) Geloof me, gezellig is anders." Sven eindigt zijn blog met wat goede raad voor zijn volgers en fans: "Denk er het jouwe van, dat doe ik ook. Maar gooi het niet zomaar onder een foto op instagram. En vooral: wees blij met het lichaam dat je kreeg. Probeer gezond te leven, op jouw tempo en ritme. Wil je er wat strakker uitzien, go for it. Ben je iets te zwaar volgens de geldende schoonheidsnormen, of zelfs een gezellige dikkerd, om het dan maar eens met de woorden van sommige van mijn followers te zeggen, geen enkel probleem. Als je maar goed in je vel zit. Schaam je dus niet voor wie je bent, en steek vooral ook geen energie in het nodeloos kwetsen van andere mensen die je niet eens persoonlijk kent. En voor de rest: eet smakelijk. Soms lekker licht, soms een vette hap en comfortfood, soms eens lekker uitgebreid. En dat hebben wij gisteren ook gedaan."

Gouden vriend

Griet laat via een post op Instagram alvast weten dat ze erg blij is met de mooie woorden van Sven. "Toen in deze ochtend mijn ogen open deed, schrok ik even van vele harde en negatieve mensen. Ik blokkeer meestal negativiteit van mijn sociale kanalen maar Sven had het hier ook even moeilijk mee en schreef hierover een super warme blog! Zo’n dingen zijn voor mij goud waard en dat ben je ook voor mij, Sven", schrijft ze.