"Ik schopte en ik schreeuwde": ook actrice Annabella Sciorra beschuldigt Weinstein van verkrachting aja

17u51

Bron: Belga 21 AFP Annabella Sciorra in 2011 Celebrities De Amerikaanse actrice Annabella Sciorra heeft aan het magazine 'The New Yorker' verteld verkracht te zijn door de Hollywood-producer Harvey Weinstein. De feiten dateren uit het begin van de jaren 1990, na een avondje uit in New York, aldus de actrice van 57 jaar, die genomineerd was voor een Emmy Award voor haar rol in 'The Sopranos'.

De ongewenste intimiteiten duurden "verschillende jaren", een trauma waardoor ze nog steeds met een baseballbat naast haar bed slaapt.



De producer had de actrice bij haar thuis afgezet, waarna hij haar woning zou zijn binnengedrongen en zijn hemd begon te ontknopen. De actrice zei dat hij haar op het bed duwde en zich op haar stortte. "Ik schopte en ik schreeuwde", aldus Annabella Sciorra.

Daryl Hannah: directe gevolgen voor carrière

Meer dan een vijftigtal vrouwen, bekende actrices zoals Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie maar ook heel wat onbekenden voor het grote publiek, hebben soortgelijke feiten door de producer aangeklaagd.



In hetzelfde artikel zei actrice Daryl Hannah, die in "Kill Bill: Volume 1" acteerde, dat ze in het begin van de jaren 2000 eveneens meermaals is lastiggevallen door Weinstein. Ze weigerde zijn avances, wat "onmiddellijke gevolgen" had voor haar carrière, zei ze.

AFP Daryl Hannah in 2014

Verschillende onderzoeken

De producer van 65 jaar is door zijn eigen productiehuis ontslagen. Tegen hem lopen verschillende onderzoeken in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Hij ontkent elke seksuele relatie zonder wederzijdse instemming.