"Ik moest huilen van geluk": vrouw met Down wil de mooiste van Amerika worden Sven Van Malderen

18u12

Bron: Buzzfeed 21 Instagram Celebrities De opvallendste deelneemster aan de Miss USA-verkiezing? Zonder meer Mikayla Holmgren (22). Zij is de allereerste vrouw met het syndroom van Down die in een voorronde haar kans durfde te wagen. Doorstoten naar de finale zat er niet in, maar de kranige meid sleepte wel twee prestigieuze troostprijzen in de wacht. "Ik had in het verleden al eens een schoonheidswedstrijd voor dames met een beperking gewonnen en nu sta ik hier. Hoe zot is dat? Ik moest huilen van geluk."

"Er is veel werk in gekropen", lacht Holmgren bij Buzzfeed. "Mijn moeder en ik zijn veel gaan shoppen, om nog maar te zwijgen van al die interviews en repetities. Maar kijk nu naar mijn gezicht! Hoe mooi, met dat kapsel en die make-up."

De jongedame danst al sinds haar zesde, op een podium staan is haast haar tweede natuur. "Zo druk ik mezelf uit. Dit is mijn talent, ik wil tonen wat ik allemaal kan."

Holmgren studeert aan de universiteit en is ambassadrice van Best Buddies, een beweging die zich inzet voor onder meer mensen met een intellectuele handicap. In april viel een uitnodiging in de bus om mee te doen aan Miss Minnesota. Dagenlang smeekte Mikayla haar moeder om te mogen meedoen.

Thank you Ksana and Jodi for supporting me!! đź’•@dancinghippo27 @wowfactorsports Een foto die is geplaatst door Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) op 26 nov 2017 om 07:37 CET

"Ik schreef terug dat ze het syndroom van Down had en dacht dat de kous daarmee af zou zijn", aldus Sandi. "Maar nee dus, ze wilden absoluut dat ze langs zou komen. Ik besefte niet eens dat deze verkiezing onderdeel was van Miss USA en Miss Universe. Het kostte me enkele weken om de grootsheid van de hele onderneming in te zien."

Van het publiek kreeg Holmgren vorige zondag een staande ovatie. In haar blauwe jurk mocht ze de trofee voor temperament gaan ophalen. "Jij blijft trouw aan jezelf door anderen op de eerste plaats te zetten", had de directeur van de organisatie mooie woorden voor haar over. "Je bent onzelfzuchtig en nederig, maar met die lach op je gezicht kan je elk obstakel overwinnen."

My mom got me this shirt to start the pageant weekend. A double meaning. I believe in Jesus. And I believe in my self as I begin one of the biggest weekends of my life. @sean_from_born_this_way @sandramcelwee #downsyndromebeauty #dreamingbigwithoutlimits #becauseican #inclusion #ibelieve Een foto die is geplaatst door Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) op 24 nov 2017 om 03:16 CET

Mikayla fungeert nu zelfs als rolmodel: verschillende moeders brachten -omwille van haar deelname- hĂşn dochter met Down mee naar de verkiezing. "Ze heeft me van mijn stoel geblazen. Dit geeft hoop voor de toekomst", reageerde Lana Beaton in het bijzijn van haar kleine meid Clara (2).

En dat is nu net wat ook Mikayla wil bereiken: die andere kant van Down belichten en -als het even kan- afrekenen met de vooroordelen. "Natuurlijk kunnen wij ook aan schoonheidswedstrijden meedoen. Laat al het modellenwerk maar komen, er wacht me nog een grote toekomst."