"Ik heb geluk gehad": Astrid Coppens ontmoette Weinstein en Ratner

15u17

Bron: QMUSIC 0 QMUSIC/AFP Celebrities Volgende week gaat 'Verborgen Verlangen' met Astrid Coppens in première. Qmusic-dj’s Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen nodigden Astrid deze ochtend uit in de studio voor een babbel. En daar kwamen we een en ander te weten over de opmerkelijke ontmoeting tussen Astrid en... Harvey Weinstein en Brett Ratner.

Tijdens het gesprek vertelt Astrid dat ze ooit zowel Harvey Weinstein als Brett Ratner heeft ontmoet. Beide mannen komen in Hollywood in opspraak wegens jarenlang seksueel misbruik. “Het hangt ervan hoe mijn body language is, ze hebben eigenlijk nooit iets willen doen met mij. Ik heb dus eigenlijk al geluk gehad”. Verder gaf ze ook toe dat het nooit echt haar ambitie is geweest om actrice te worden: “Toen ze mij belden met de vraag of ik het wou doen, vond ik het echt een mega grap. Ik heb het heel lang niet geloofd en soms geloof ik het nog altijd niet”. Als afsluiter zong Astrid uit volle borst mee met de klassieker uit The Bodyguard ‘I Will Always Love You’ van Whitney Houston.

'Verborgen Verlangen' gaat op woensdag 22 november in première.