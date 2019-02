"Ik heb geen spijt en zal dat ook nooit krijgen": Bill Cosby laat voor het eerst van zich horen vanuit de gevangenis TDS

14 februari 2019

22u28

Bron: ANP 0 Celebrities Bill Cosby (81) voelt zich een politieke gevangene en vergelijkt zichzelf opvallend genoeg met grote politieke gevangenen als Martin Luther King, Gandhi en Nelson Mandela. Dat laat de gevallen acteur weten in zijn eerste officiële verklaring vanuit de gevangenis, waar hij zit vanwege seksueel misbruik.

“Mijn politieke overtuigingen, mijn acties om alle rassen, geslachten en religies te humaniseren, brachten mij op deze plek”, staat in de verklaring die woensdag door zijn advocaat Andrew Wyatt naar buiten is gebracht via Instagram. “Dus nu heb ik een tijdelijk verblijf dat lijkt op de vertrekken waar enkele van de grootste politieke gevangenen hebben gezeten: Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Randal Robinson en Dr. Benjamin Chavis. Ik sta met opgeheven hoofd als een politieke gevangene en ik lach. De waarheid is krachtig.”

Cosby laat ook weten geen spijt te hebben van zijn misdaden en dat “ook nooit te zullen krijgen”. De advocaat van ‘Dr. Huxtable’ is de enige persoon die bij de voormalig Cosby Show-ster op bezoek mag. Cosby wil zijn vrouw, kinderen en verdere familieleden niet blootstellen aan de wereld achter de tralies.