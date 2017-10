"Ik had m'n erfenis al geregeld" Roel Vanderstukken (40) keek de dood in de ogen na zwaar hartinfarct Redactie

06u00 0 Kristof Ghyselinck Roel Vanderstukken toont zijn litteken om duidelijk te maken dat niemand zich hoeft te schamen. Celebrities Roel Vanderstukken (40) werd vorige maand plots opgenomen in het ziekenhuis. Oorzaak: een zwaar hartinfarct, het gevolg van een kransslagader die voor 95 procent verstopt was geraakt — wellicht door het rookgedrag van Roel. ‘Als er ook maar het kleinste klontertje in m’n bloedbaan was geweest… Tja, dan was het gedaan geweest met mij. Over en out’, vertelt een emotionele Roel.

De 'Familie'-acteur had maagklachten, maar na verder onderzoek bleek de situatie veel ernstiger te zijn. Vanderstukken kroop uiteindelijk door het oog van de naald, maar dacht in de dagen voor z’n operatie aan het slechtst mogelijke scenario: ‘Ik heb heel emotioneel afscheid genomen van m’n kinderen (Ramses (2) en Toots (6), nvdr). En met m’n vrouw Anne-Sophie sprak ik over alle praktische zaken’, aldus Roel. ‘Hoe zit dat met orgaandonatie, wat met m’n erfenis, wat als ik na de operatie verder moet als een plant? Willen we dat wel?’

Overigens heeft Roel een duidelijke motivatie om z’n verhaal te vertellen. Hij wil op die manier tonen dat niemand zich hoeft te schamen voor de toch wel indrukwekkende littekens na zo’n openhartoperatie. Daarnaast wil hij mensen aanzetten om preventief een cardioloog te bezoeken. ‘Want zelf onderging ik elke zes maanden wel een bloedonderzoek, maar dat gaf me alleen maar een vals gevoel van veiligheid, zo blijkt nu.’

Uiteindelijk verliep alles naar wens voor Roel, al wacht hem nu nog een lange revalidatie. Daarom ook wordt z’n personage Benny in ‘Familie’ nu een tijdlang vertolkt door z’n collega Govert Deploige. Over zijn toekomstplannen in ‘Familie’ en de toch wel moeizame weg richting volledig herstel vertelt Roel de komende zes weken alles in een dagboek voor 'Dag Allemaal'. (FV)

