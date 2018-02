"Ik haat die film": Hollywood-acteurs schamen zich voor eigen rol TDS

22 februari 2018

16u01

Bron: Kameraki 0

"Ik zal eerlijk zijn: ik haat die film”: meer woorden had 'GI Joe'-acteur Channing Tatum niet nodig om de geflopte film uit 2009 met de grond gelijk te maken. Hij is echter niet de enige die toegeeft ooit in rommel te hebben meegespeeld.