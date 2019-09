“Ik ging naar de hel en terug”: Demi Moore giet haar diepste geheimen in nieuw boek TDS

23 september 2019

14u00 0 Celebrities Demi Moore (56) wil met een schone lei beginnen. Daarom brengt ze deze week haar memoires ‘Inside Out’ uit, waarin de actrice de diepste en meest schokkende geheimen uit haar leven deelt. Van kindermisbruik, over hevige verslavingen, tot ontrouw en overspel: Demi is vastberaden om haar heftige verleden van zich af te schrijven.

“Waarom ik dit doe? Er is niets dat ik nog te beschermen heb”, zegt Demi, hoewel ze ook toegeeft dat ze zich “heel kwetsbaar” voelt door haar boek. De actrice stelde zich nooit eerder zo bloot en kwetsbaar op voor de buitenwereld. Ze begint haar verhaal door uitgebreid te vertellen over haar vader Danny Guynes. Demi was 13 toen ze ontdekte dat Danny niet haar biologische vader was. Haar vader vroeg haar regelmatig om hem te helpen voorkomen dat haar getroebleerde moeder Ginny zou slagen in één van haar vele zelfmoordpogingen.

“Ik herinner me dat ik mijn vingers, mijn kleine kindervingers, gebruikte om de pillen die mijn moeder had geprobeerd om door te slikken probeerde ‘op te graven’, terwijl mijn vader haar mond openhield en me vertelde wat ik moest doen. Er is toen heel diep iets in mij veranderd, en dat is later nooit meer gekeerd. Vanaf dat moment was mijn jeugd voorbij.”

Gruwelijke verkrachting

Demi onthult in haar boek, waar ze naar verluidt 7,1 miljoen euro voor kreeg, ook dat ze op 15-jarige leeftijd het slachtoffer was van een gruwelijke verkrachting. Omdat ze het misbruik niet kon verwerken, ontspoorde ze volledig. Ze nam een jaar later haar koffers en verliet het ouderlijke huis met één of andere gitarist. Hun relatie liep al snel op de klippen, maar twee jaar later was het weer prijs: op amper 18-jarige leeftijd stapte Demi in het huwelijksbootje met rocker en zanger Freddy Moore.

Hun huwelijk hield vijf jaar stand. Volgens Demi was dat haar schuld, omdat zij hun relatie verpestte door haar man te bedriegen, zwaar te beginnen drinken, cocaïne te nemen en zich constant zorgen te maken over haar gewicht en haar aanzien binnen de Hollywood-wereld. “Ik was verplicht van dienst te zijn”, schrijft ze. “Ik zou niet geliefd zijn als ik het niet deed - als ik mezelf niet gewoon zou geven. Al mijn waarde zat in mijn lichaam.”

Eerste huwelijk

In 1985 kwam de grote doorbraak: Demi werd wereldberoemd door haar rol in de film ‘St Elmo’s Fire’. Twee jaar later kwam acteur Bruce Willis in haar leven. “Bruce heeft me letterlijk van mijn sokken geblazen”, aldus Demi. In november 1987 vloog het koppel naar Las Vegas om samen een ​​bokswedstrijd te bekijken. Diezelfde avond nog trouwden ze intiem in hun suite in het Golden Nugget Hotel. “De hele reis hebben we grapjes gemaakt over trouwen. Tot hij eindelijk zei: ‘Wel, wat denk je?’ en ik in paniek raakte. Ik zei gewoon: ‘Oké’.”

Binnen een periode van amper vier maanden tijd leerden de twee elkaar kennen, trouwden ze en waren ze in verwachting van hun eerste kind: dochter Rumer, die nu 31 jaar oud is. Te snel, zo schrijft Demi, die ook bekent dat Bruce wrok begon te koesteren toen zijn vrouw steeds populairder werd. Ze was op een gegeven moment de best betaalde actrice van Hollywood, maar hij vond dat ze meer tijd thuis moest doorbrengen met Rumer en hun twee jongere dochters Scout (nu 28), en Tallulah (nu 25). Demi vroeg in 1998 de scheiding aan en trok zich terug in Idaho, een staat tussen de Amerikaanse westkust en de Rocky Mountains.

15 jaar in de hel

Nadat de actrice naar eigen zeggen zo’n 15 jaar in de hel doorbracht, besloot Demi hulp te zoeken. Ze liet zich opnemen in een afkickkliniek, waar ze een behandeling voor trauma en middelenmisbruik onderging. Ze zag verschillende artsen voor haar gezondheidsproblemen en na veel doorzetting raakte ze clean en wist ze zich weer te verzoenen met haar familie. En dat maakt ook haar kinderen trots. “We groeien op met het idee dat onze ouders de onbeweeglijke goden van Olympus zijn’, zegt dochter Rumi. “Maar naarmate we ouder worden, beginnen we ons te realiseren dat onze ouders ook maar gewone mensen zijn.”