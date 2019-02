“Ik geloof in blanke overheersing”: racistisch en homofoob oud interview met John Wayne duikt op SD

21 februari 2019

11u09

Bron: Metro 0 Celebrities In 1971 gaf westernacteur John Wayne een interview aan magazine Playboy, waarin hij enkele opmerkelijke uitspraken deed. Scriptschrijver Matt Williams plaatste fragmenten van het interview nu online, en die schetsen geen al te fraai beeld van de legendarische acteur.

“Heel wat zwarten koesteren nogal wat wrok, en mogelijk terecht”, vertelt hij in het interview. “Maar we kunnen niet plots op onze knieën gaan zitten en alle leiding aan de zwarten geven. Ik geloof in blanke overheersing totdat de zwarten tot een punt van verantwoordelijkheid zijn opgevoed. Ik geloof niet in het geven van gezag en leiderschapsposities aan onverantwoordelijke mensen.” Ook de Indianen - die vaak aan het kortste eind trekken in zijn westernfilms - ontsnappen niet aan zijn oordeel. “Ik heb niet het gevoel dat we iets fout deden toen we dit geweldige land van hen wegnamen. Het zogezegde stelen van dit land was gewoon een kwestie van overleven. Er waren heel wat mensen die een nieuw land nodig hadden en de Indianen wilden gewoon alles voor zichzelf houden.”

Wanneer de journalist in kwestie hem dan vraagt welke films hij pervers vindt, noemt hij ‘Easy Rider’ en ‘Midnight Cowboy’, twee films waarin twee mannen een innige vriendschap beginnen. “Zou je niet zeggen dat de geweldige liefde tussen die twee mannen in ‘Midnight Cowboy’, een verhaal over twee nichten, in aanmerking komt als pervers? Maar begrijp me niet verkeerd. Waar het een man en een vrouw betreft, ben ik heel blij dat er zoiets als seks bestaat. Het is iets extra’s dat God ons gegeven heeft, en ik zie geen enkele reden waarom het niet in films getoond zou worden. Gezonde, wellustige seks is geweldig.”

John Wayne was een van de grootste Amerikaanse filmsterren en speelde mee in meer dan 170 films. Hij stierf in 1979 aan maagkanker. Matt Williams botste op het interview toen hij research deed voor een westernfilm die hij wilde schrijven. Hij vertelde aan The Post: “Ik had zeker niet verwacht dat hij een vooruitstrevend persoon zou zijn als het op ras aankomt, maar ik had echt niet verwacht dat ik zoiets slechts zou lezen. Ik ben helemaal niet verbaasd om te ontdekken hoe hij zich voelde; ik ben gewoon verbaasd dat hij er zo open over was.”

