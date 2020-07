“Ik gaf mijn dochter marihuana toen ze 13 was”: Johnny Depp doet opmerkelijke onthulling op eerste procesdag Bram De Brabander

08 juli 2020

11u40

Bron: Page Six/ANP/Daily Mail 22 Celebrities Johnny Depp (57) heeft dinsdag op de eerste dag van z’n rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun verklaard dat hij geen problemen heeft met woedebeheersing. De acteur klaagt de krant aan, nadat hij in een artikel bestempeld werd als “vrouwenmishandelaar”. Depp onthulde tijdens de zitting ook dat hij van z’n ex Amber Heard (34) wou scheiden, nadat hij uitwerpselen had gevonden in hun bed en dat hij z’n dochter voor het eerst marihuana gaf toen ze 13 was.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat laatste incident deed zich volgens Depp voor na een feest voor de 30ste verjaardag van Heard in mei 2016, na een stormachtige ruzie tussen het koppel. “De volgende ochtend ontdekte ik dat Amber (of één van haar vrienden) haar behoefte had gedaan in het bed", vertelde Depp in een geschreven verklaring. “Ze heeft nadien aan de manager van het appartementsgebouw onthuld dat het om een onschuldige grap ging. Ze gaf zo dus meteen haar schuld toe, ook al zei ze eerder dat het om uitwerpselen van de honden ging. Op dat moment wist ik zeker dat ik wou scheiden.”

Geen woedeprobleem

Daarnaast vertelde Depp dat hij inderdaad gewelddadig kon zijn en “elke drug heeft genomen die er bestaat”. Volgens de acteur begonnen z'n verslavingsproblemen al tijdens z’n jeugd. Die was lastig omdat hij niet met de roem kon omgaan. “Zelfs als ik m'n eigen naam uitsprak, klonk hij me vreemd in de oren”, biechtte hij op. “Bovendien was m’n thuissituatie lastig. Toen m’n moeder me vroeg om haar antidepressiva te brengen, nam ik zelf ook een pil. Ik was toen 11.”

Ik ben boos om m’n destructief gedrag, maar dat wil niet zeggen dat ik een probleem heb om m'n woede te beheersen. Ik lach ook, maar ik heb geen lachprobleem Johnny Depp

Dat Depp worstelde met drugs en alcohol en hierdoor soms agressief uit de hoek kon komen, bleek uit verschillende anekdotes die gedeeld werden op de zitting. Zo gebruikte de acteur regelmatig verdovende middelen met vrienden als zanger Marilyn Manson. ‘Avengers’-acteur Paul Bettany kreeg cocaïne van Depp als hij daarom vroeg. In 1995 vernielde de Hollywood-ster een hotelkamer in New York onder invloed, terwijl z’n toenmalige liefje Kate Moss lag te slapen. De schade liep op tot 10.000 euro. In 1999 bedreigde hij dan weer een journalist met een plank toen die een foto van Vanessa Paradis wou maken, met wie hij toen een relatie had. Depp gaf ook toe dat hij per maand makkelijk 26.000 euro kon spenderen aan rode wijn. “Ik keur m’n verslavingen niet goed en ik heb hierdoor mensen veel pijn gedaan. Ik ben boos om m’n destructief gedrag, maar dat wil niet zeggen dat ik een probleem heb om m'n woede te beheersen. Ik lach ook, maar ik heb geen lachprobleem”, zei hij volgens Sky News. Een andere opmerkelijke onthulling: Depp gaf z'n dochter Lily-Rose marihuana toen ze 13 was. “Zodat ze zich tijdens haar jeugd veilig zou voelen in de buurt van de drug”, gaf hij daarvoor als verklaring.

(Lees verder onder de foto.)

De rechtbank bekeek ook opnames die Heard had gemaakt met haar mobiele telefoon tijdens het huwelijk. Hierop was te zien hoe Depp met keukendeuren smeet, een fles wijn tegen de grond kegelde en riep: “Wil je gestoord zien? Ik zal je gestoord tonen”. “Ik was erg erg van streek”, aldus Depp. Heard stelde dat de acteur tijdens dit soort ruzies “het monster” werd. Depp antwoordde dat hij alleen een monster werd, als zij tegen elkaar schreeuwden en hij zich daartoe genoodzaakt zag. “Ik was geen Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Ik sloeg tegen een deur, niet tegen haar.”

Amber is een narcistische sociopaat die met me getrouwd is om haar eigen carrière van de grond te krijgen Johnny Depp

De term “monster” gebruikt Depp om naar zichzelf te verwijzen als hij te veel gedronken heeft. “Het klopt dat ik dan soms buiten zinnen ben”, gaf hij toe. Uit een mail naar Elton John - na z’n scheiding met Vanessa Paradis - bleek wel dat Depp z'n best heeft gedaan om de drankduivel onder controle te verkrijgen. “100 dagen nuchter en dat dankzij jouw hulp”, staat er te lezen. “Het monster zou me verslonden hebben als ik jou niet had gehad.”

Vluchten naar het toilet

Zoals de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur eerder al verklaarde was het volgens hem Heard die overging tot fysiek geweld in hun relatie, en niet omgekeerd. “In 2015 heeft ze in Australië een fles vodka naar me gegooid. M’n vinger raakte toen ernstig gewond. (Volgens Heard was dat omdat Depp z'n gsm hardhandig tegen de muur had geknald, red.) Daarna duwde ze een sigaret uit op m’n gezicht. Een jaar eerder sloeg ze me herhaaldelijk in m’n gezicht op een privévliegtuig. Toen ik naar het toilet vluchtte, achtervolgde ze me en sloeg ze me opnieuw. Ik heb me de rest van de vlucht opgesloten. Ze schold me voortdurend uit, noemde me een “slechte vader” en “een dikke, oude zielige man”. Ze is een narcistische sociopaat die met me getrouwd is om haar eigen carrière van de grond te krijgen. Dat ze borderline en een toxische persoonlijkheid heeft, is trouwens bevestigd door een relatietherapeut die we bezocht hebben”, klonk het.

Verwacht wordt dat de zaak zo’n drie weken in beslag gaat nemen. Wellicht zullen ook twee andere ex-echtgenotes van Depp, Vanessa Paradis en Winona Ryder, getuigen via een videoverbinding. Zij zijn opgeroepen door de acteur. Paradis heeft al eerder verklaard dat Depp een liefdevolle, en zorgzame echtgenoot en vader was.

De volledige voorgeschiedenis van de rechtszaak en de tumultueuze relatie tussen Depp en Heard kan je hier lezen.