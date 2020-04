“Ik doe al heel m’n leven dingen die ongewoon zijn”: alleenstaande moeder Natalie Imbruglia over bevallen op je 44ste SDE

27 april 2020

09u45

Bron: Baby Magazine 0 Celebrities Toen ze 44 was, beviel Natalie Imbruglia (45) van haar eerste kind, Max. Ze voedt het jongetje alleen op, en da’s best een uitdaging. Dat vertelt ze aan Baby Magazine. Toch gaat de Australische die uitdaging maar wat graag aan.

In oktober vorig jaar beviel de Australische zangeres Natalie Imbruglia op 44-jarige leeftijd van een zoontje, Max. Die werd verwekt met IVF en een spermadonor, en Natalie voedt hem alleen op. “Ik ben het gewend om de grenzen te verleggen wat betreft waarschijnlijkheid. Ik ben er altijd in geslaagd om dingen te doen die onverwacht of ongewoon zijn.”

En op je 44ste als alleenstaande vrouw een kind krijgen, kan daar zeker toe gerekend worden. “Als ik terugkijk, dan had ik geweldige vrienden, was ik getrouwd geweest, had ik een prachtig huis en een carrière waar ik heel trots op was", zegt de zangeres, die vooral bekend is voor het nummer ‘Torn’. “Maar al heel lang had ik het gevoel dat er iets ontbrak. Dat ‘iets’ werd iets waar ik meer dan wat ook naar verlangde.”

Nu ze zoontje Max heeft, is haar leven compleet, vertelt ze. “Dit is zo’n magische tijd voor mij. Ik probeer van elk moment met Max te genieten. De dagen gaan zo snel voorbij, maar ze zijn allemaal verschillend en ongelofelijk bijzonder.”

Lees ook:

Natalie Imbruglia (44) krijgt eerste kindje via IVF



“Russell Crowe flirt met Natalie Imbruglia”