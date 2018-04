"Ik denk dat Woestijnvis mij gebruikt heeft voor de kijkcijfers": Linda De Win blikt terug op haar deelname aan 'De Slimste Mens ter Wereld' KDL

24 april 2018

11u04

Bron: Radio 2 5 Celebrities Naast politiek verslaggever kennen we Linda De Win (61) vooral als winnares van 'De Slimste Mens ter Wereld' in 2010. In het Radio 2-programma 'De Rotonde' blikt ze terug op haar deelname en de hetze die er rond haar was. "Misbruikt is een groot woord, maar ik denk wel dat Woestijnvis mij gebruikt heeft. Voor de kijkcijfers was dat fantastisch", vertelde ze openhartig . De journaliste had het in het programma ook over haar grote droom: sportjournalist worden.

Het grote publiek leerde Linda De Win in 2010 kennen door haar deelname aan de televisiequiz 'De Slimste Mens ter Wereld', die ze ook won. Het werd al snel duidelijk dat Linda voor- en tegenstanders had bij kijkend Vlaanderen en de vele negatieve reacties bleven niet uit. "Op het ogenblik dat de hetze uitbrak, waren alle opnames al afgerond", vertelt Linda nu. "Ik was mij niet bewust welke reacties ik opriep bij het publiek. Tijdens de opnames heb ik nooit gedacht: 'hoe kom ik over?'. Daarna heb ik wel bedacht: stel dat de opnames nog liepen toe de hetze uitbrak, had ik misschien wel meer gelet op wat ik zei. Terwijl ik nu helemaal mezelf was. Soms vraag ik mij af of Woestijnvis daarna bepaalde dingen monteerde in functie van wat er toen gebeurde. Ik was een speelbal in hun handen. Misbruikt is een groot woord, maar ik denk wel dat Woestijnvis mij gebruikt heeft. Het was fantastisch voor de kijkcijfers." Linda zegt er wel in één adem bij dat ze niet negatief terugkijkt op haar deelname aan het programma. "Het heeft mij naam gegeven, het heeft 'Villa Politica' goed gedaan."

Sportjournalist

Want wie 'Villa Politica' zegt, denkt inderdaad vooral aan Linda De Win, maar mocht het gelopen zijn zoals ze het had gedroomd, was Linda nu sportjournalist geweest. In haar jonge jaren trok Linda zelfs haar stoute schoenen aan en schreef ze een brief aan de bekende sportcommentator Jan Wauters. Ze mocht uiteindelijk langskomen bij de sportredactie, maar toen Jan haar Antwerpse tongval hoorde, gaf hij Linda meteen te kennen dat hij het fijn vond dat een vrouw interesse toonde in sport, maar dat ze aan haar taal moest werken. "Daarna heb ik nooit meer iets van hem vernomen", vertelt Linda. "Ik ben niet iemand die veel achteromkijkt. Mijn beroep is verbonden met de actualiteit, dat is gericht op wat er nu gebeurt", klinkt het nog, maar toch laat Linda even in haar hart kijken. "Achteraf gezien denk ik wel eens: als die mannen van de sportredactie wat energie in mijn opleiding hadden willen steken, dan was ik misschien de eerste vrouwelijke sportjournalist geweest op de BRT". Al durft ze ook een stapje verder te gaan. "Wie weet was ik dan zelfs het eerst vrouwelijke sportanker geweest", vertelt ze. "Het is een gemiste kans, maar ik heb geen spijt van mijn parcours"

Geen partner of kinderen

Linda had het in 'De Rotonde' verder ook nog over haar jeugd en het feit dat ze geen partner of kinderen heeft. Zo vertelt ze dat haar moeder de belangrijke beslissingen nam in hun gezin. "Dat heeft ze doorgegeven aan ons. Financieel onafhankelijk zijn was belangrijk." Zelf heeft Linda nooit gedroomd van een huisje, tuintje en gezinnetje. "Noch ikzelf, noch mijn zussen zijn getrouwd en we hebben geen kinderen", vertelt Linda, die zich ook de bedenking maakt of ze wel zou kunnen samenwonen met iemand. "Jonge mensen die nu aan een relatie beginnen, laten de ander nooit met rust. Ik ben blij dat het anders was toen ik jonger was. Je kon iemand een hele dag, of zelfs dagen, niet zien of horen en dat was ok."