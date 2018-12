“Ik dank mijn vitaliteit aan honden en wodka”: dit waren de strafste showbizz-quotes uit 2018 MVO

25 december 2018

14u00 0 Celebrities 2018 zit er bijna op, en of het een bewogen jaar was! Onze BV’s en celebs zaten niet stil en lieten zich enkele opvallende, schokkende en vooral ook grappige uitspraken ontvallen. Dit zijn de strafste quotes van het jaar op een rij.

Ik probeer zo weinig mogelijk buiten te komen tijdens de feestdagen Macaulay Culkin (38)

Het zou kunnen dat er een buitenechtelijk kind van mij rondloopt Gers Pardoel (37)

Ik ben nog altijd zo vitaal door mijn liefde voor honden en wodka Betty White (96)

Ik word anders behandeld omdat ik een vagina heb Sandra Bullock (54)

Kaat Bollen en ik gaan workshops flirten geven Tim Wauters

Mannelijke modellen zijn slechts accessoires voor hun vrouwelijke collega’s Tyra Banks (45)

Ik draag broeken voor meisjes van tien jaar Clara Cleymans (29)

Ik heb vrouwelijke escortes betaald voor seks Lily Allen (33)

Kanye West zou eens een goed pak rammel moeten krijgen Bobby Brown (49)

Ik at 1.000 koffiekoeken per jaar Jan Van Looveren (50)

Ik was niet mooi genoeg om misbruikt te worden Barbra Streisand (76)

Als ik mezelf bezig zie, denk ik: gij smerig wijf! Janine Bischops (75)

Chicago, de naam van mijn dochter, klinkt bij nader inzien écht niet goed Kim Kardashian (38)

Seksmoppen, daar lachen ze nog altijd het hardst mee! Jacques Vermeire (67)

Ik zou het Witte Huis nooit overleven Oprah Winfrey (64)

Onlangs nog zat een figurante met haar hand in mijn broek Kürt Rogiers (47)

Soms wil ik met een meisje gezien worden om te bewijzen dat ik geen homo ben Shawn Mendes (20)

Ik vecht voortdurend tegen de zure, oude man in mezelf die niet meer van vernieuwing wil weten Alex Agnew (45)

Seks hebben is het eerste en het laatste dat ik doe op een dag Justin Bieber (24)

Ik denk dat ik op mijn zeventigste ga sterven Margriet Hermans (64)

Mijn moeder was niet blij met mijn seksscène. Ze zei dat ze haar thee bijna had uitgespuwd Richard Madden

