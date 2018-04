"Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had": de droomvakantie van Jimmy van Get Ready eindigde in een nachtmerrie Redactie

30 april 2018

09u47

Bron: Dag Allemaal 5 Celebrities "Het leek wel rampenfilm", zegt Jimmy (43) van Get Ready wanneer hij vertelt over de terugvlucht na een heerlijke vakantie op Jamaica.

Jimmy trok samen met zijn echtgenoot Davy (41) naar Jamaica om er hun batterijen op te laden. "We hadden nood aan rust na een hectische periode", vertelt Jimmy in Dag Allemaal. "En het was dé gelegenheid om onze zesde huwelijksverjaardag te vieren. We logeerden in een tophotel in Montego Bay en het werd een supervakantie." Maar toch denkt de zanger er niet meteen aan om terug naar Jamaica te reizen. "Onze terugvlucht was een regelrechte nachtmerrie. Onze vliegtuigmaatschappij had een heel oud toestel gehuurd, was me dat een ramp. Zo twee keer kort na elkaar in een enorme luchtzak, waarbij het vliegtuig plots tientallen meters naar beneden viel. Dit was niet zomaar turbulentie, het was echt beangstigend. Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had."

Paniek

Jimmy vindt niet dat hij overdrijft. "Er was echt paniek aan boord. Iedereen was aan het roepen en tieren. Sommige mensen begonnen zelfs te huilen. Het voelde alsof we in een rampenfilm waren beland. Ik heb al zo vaak gevlogen, maar nu heb ik toch een schik opgedaan", besluit Jimmy.