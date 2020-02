“Ik dacht dat hij een seksverslaving had”: getuigen van verdediging Weinstein brengen hem net in diskrediet SDE

12 februari 2020

16u00

Bron: Page Six/Vulture 0 Celebrities Het proces tegen Harvey Weinstein (67) blijft de gemoederen verhitten. De afgelopen dagen was het woord aan de verdediging, die door middel van verschillende getuigen de slachtoffers in diskrediet probeerde te brengen. Helaas lukte dat de ene keer al iets beter dan de andere. Weinstein zelf zal niet aan het woord komen.

Getuige nummer 1: Weinsteins oude vriend Paul Feldsher

De verdediging dacht een goede zaak te doen door Weinsteins goede vriend Paul Feldsher te laten getuigen, maar kwam daar al snel op terug. Zo haalde openbare aanklager Joan Illuzzi enkele sms’jes naar boven die Feldsher en Weinstein uitgewisseld hadden. Filmproducent Feldsher had geschreven: “Er zit waarschijnlijk wel heel wat waarheid in de beweringen dat je je gedroeg als een ploert en meer. Je honger en ambitie naar de dingen die je wilt - een scenario, een film en ja, een meisje - zijn, om het zacht uit te drukken, vraatzuchtig.”

Feldsher legde in de rechtbank uit: “Ik meende te begrijpen dat Harvey lange tijd een seksverslaving had en dat hij relaties had met erg veel vrouwen.”

In een ander sms’je stond te lezen: “Als heel wat van deze meisjes mijn dochter waren geweest, dan had ik je in elkaar willen slaan.” “Mijn dochter is 13", verklaarde Feldsher. “Ik probeerde zijn vriend te zijn. Ik ken de extremen van zijn persoonlijkheid, de extremen van zijn honger, maar ik geloofde niet dat hij in staat was om de dingen die hem ten laste zijn gelegd, te doen.”

Hij sms’te Weinstein ook: “Ik denk dat de ‘dogpile’ van actrices die plots ‘dapper’ zijn en onderdrukte herinneringen terug bovenhalen, afgrijselijk zijn.” Illuzzi wilde weten wat hij met ‘dogpile of women' bedoelde, waarop Feldsher antwoordde: “Ik bedoelde een hoeveelheid. Ik verwees niet naar het dier.” Geen al te beste beurt dus.

Getuige nummer 2: Expert in valse herinneringen

Vrijdag mocht professor Elizabeth Loftus aantreden, een expert in valse herinneringen. “Als tijd verstrijkt en de herinnering steeds zwakker wordt, wordt het ook steeds kwetsbaarder voor informatie van na het gebeuren”, vertelde ze. “Door een getuige bloot te stellen aan de media bijvoorbeeld. Het is een van de manieren waarop informatie van na het gebeuren de herinnering kan aantasten.” Met haar getuigenis wilde de verdediging suggereren dat de slachtoffers seks met wederzijdse toestemming nu beschouwen als seksueel misbruik en verkrachting vanwege de negatieve berichtgeving over Weinstein.

Helaas was openbare aanklager Illuzzi ook op vrijdag goed in vorm. Ze toonde Loftus een schema van de menselijke hersenen. “Dokter, zie je dit schema? Valt dit in uw vakgebied?” vroeg rechter James Burke. “Ik zou dit willen overlaten aan neurowetenschappers die het brein bestuderen", antwoordde Loftus. Burke hield vol: “Luister naar mijn vraag: valt dit in uw vakgebied?” “Niet in het bijzonder nee”, klonk het. “Wat bedoelt u, in het bijzonder?” Loftus antwoordde: “Wel, ik - ik ben geen expert in hersengebieden.” Bijzonder antwoord.

Getuigen nummer 3 en 4: actrices Talita Maia en Claudia Salinas

Op maandag beklommen twee vrouwen de getuigenbank: Talita Maia en Claudia Salinas. Beide vrouwen worden ervan beschuldigd aanwezig te zijn geweest bij een van de incidenten waarvoor Weinstein terecht staat. Volgens Jessica Mann stond Talita Maia buiten de slaapkamer te wachten terwijl de producent haar in 2013 tot orale seks dwong, Lauren Young verklaarde dan weer dat Claudia Salinas haar in 2013 opsloot in een badkamer, waar Weinstein haar aanrandde.

Talita Maia mocht als eerste haar verhaal doen. Zij vertelde hoe ze Weinstein en Jessica Mann voor het eerst ontmoette op een feestje in het begin van 2013. “Toen besefte ik dat ik hen moest voorstellen, en dat ik niet wist wie hij was. Dus zei hij: ‘Harvey Weinstein’. Ik denk dat hij begreep dat we niet wisten wie hij was, dus hij herhaalde: ‘Ik ben Harvey van The Weinstein Company’. Ik maakte een grapje: ‘Daarom is iedereen zo aardig tegen jou.’ Jessica sloeg haar arm om hem heen en kneep in zijn wang. Zij zei: ‘Dat is omdat hij zo schattig is!’” Maia vertelde vervolgens over die bewuste avond in 2013. Mann en Weinstein zouden samen naar een hotelkamer gaan, maar Maia wilde niet mee. Helaas ging de bar waar ze zat sluiten, en dus besloot ze toch naar de hotelkamer te gaan en er wat tv te kijken. “Als ik in de lobby was gebleven, had ik eruit gezien als een hoer.” Na tien minuten kwamen de twee opnieuw uit de slaapkamer. “Mann zag er normaal uit.” En volgens Maia was de relatie tussen Weinstein en Mann zelfs romantisch te noemen: “Ze zei een paar keer dat hij haar spirituele soulmate was.”

(Lees verder onder de foto)

Vervolgens kwam Claudia Salinas aan het woord. Ze ontkende al meteen dat ze Weinstein ooit naakt uit een badkamer had zien komen en dat ze hem überhaupt ooit naakt gezien had. Ze hield ook vol dat ze Lauren Young niet in een badkamer met Weinstein had opgesloten. “Ik zou zoiets nooit doen. Ik zou de deur nooit achter iemand sluiten.” Ze vertelde wel hoe Weinstein haar altijd vroeg om haar “knappe vriendinnen” mee te brengen naar evenementen. Op de vraag of ze dat effectief deed, antwoordde ze: “Al mijn vriendinnen zijn knap.”

Harvey getuigt niet

De advocaten van Weinstein hebben dinsdag laten weten dat de filmproducent zelf niet zal getuigen op het proces. “We hebben het besproken met meneer Weinstein. Uiteraard pleit hij niet schuldig. Het is onze visie dat de staat niet voldoende bewijzen heeft geleverd en dat hij dus niet zal getuigen.” Rechter James Burke wilde uit de mond van Weinstein horen of dat klopte, waarop hij antwoordde: “Ja, die mededeling is correct.” Aan journalisten die buiten de rechtbank stonden te wachten, liet Weinsteins woordvoerder Juda Engelmayer nog weten dat de filmproducent zelf wél wilde getuigen. “Hij praat hier al erg lang over en hij wilde zijn kant van het verhaal vertellen. Maar uiteindelijk was het niet nodig.”