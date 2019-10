“Ik ben weer vrij”: Angelina Jolie laat hart spreken na scheiding van Brad Pitt TDS

12 oktober 2019

08u01

Bron: E! News 0 Celebrities In ‘Maleficent: Mistress Of Evil’ speelt ze dan wel een wraakzuchtige en gemene heks, in de echte wereld zit de persoonlijkheid van Angelina Jolie (44) helemaal anders in mekaar. In een interview met E! News geeft de actrice dan ook toe dat ze zich de afgelopen jaren bijzonder kwetsbaar heeft gevoeld voor de gevaren van de echte wereld. En daar heeft de scheiding van Brad Pitt (55) uiteraard iets mee te maken.

“Er zijn tijden in mijn leven geweest waar ik mij - en misschien heb ik dat goed verborgen gehouden voor het publiek - niet vrij en niet veilig voelde, maar beschadigd”, zegt de actrice, waarmee ze schijnbaar verwijst naar de ruzie die zij en Brad, die toen dronken was, in 2016 kregen op een privévliegtuig. “Ik heb me klein gevoeld. Ik voelde me in het nauw gedreven. Het heeft veel tijd gekost om mijn mezelf weer terug te vinden, waarschijnlijk meer tijd vandaag dan tijdens de afgelopen vier jaar.”

“De afgelopen jaren zijn niet de gemakkelijkste geweest en ik voelde me niet erg sterk”, legt ze verder uit. “Maar er gebeurt iets wanneer je je zo zwak voelt. Je duwt jezelf weer omhoog. Ik ben nu op het leuke moment gekomen waarop ik mezen opnieuw kan ontdekken.”

Niet meer strijden

De actrice legde eerder al uit dat vrouwen niet elke ochtend “wakker willen worden om te vechten.” “We willen zacht en verzorgend en gracieus en liefdevol kunnen zijn - niet iedereen is geboren om te strijden”, zegt ze. “En we hebben geen magische krachten. Wat we wel hebben, is het vermogen om elkaar te ondersteunen en om te werken met de vele grote mannen die vrouwen waarderen en respecteren als hun gelijken.” Over liefde zegt Angelina dat “de ware en pure liefde de beste versie uit jezelf haalt.” “Het is waar je waarde aan hecht, waar je loyaal aan bent en waar je voor wilt vechten.”

Weer nuchter

Hoewel Pitt na een politieonderzoek naar hun conflict vrijuit ging, vroeg Angie na 12 jaar samen de scheiding aan. Haar ex-man zocht intussen hulp bij Anonieme Alcoholisten, en zei recent het volgende over zijn poging om volledig nuchter te worden: “Ik heb dingen zo ver gedreven als ik ze kon drijven, dus heb ik mijzelf het recht om te drinken afgenomen.” De acteur kwam in een groep terecht die hem veel steun bood. “Het was zo’n veilige plek waar er weinig oordeel was, waardoor je dus ook weinig over jezelf oordeelde. Het was zo bevrijdend om de lelijke kanten van jezelf te tonen. Dat heeft echt veel waarde.”