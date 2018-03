"Ik ben dit strontland zo beu": Michel van den Brande reageert op zijn veroordeling Redactie

15 maart 2018

18u22 0 Celebrities Dinsdag raakte bekend dat stellingenmagnaat en reality-figuur Michel van de Brande vanwege onverantwoord rijgedrag werd veroordeeld tot drie maanden rijverbod en een boete van 300 euro. De reactie die hij op zijn Facebook plaatste is er niet naast.

'The Sky is the Limit'-ster Michel van den Brande werd geflitst toen hij op de expressweg richting Knokke met zijn BMW X6 144 kilometer per uur reed op een plaats waar hij negentig mocht. Omdat hij in het verleden al vaker was geflitst met zware overtredingen was de rechter niet mals voor de stellingenbouwer. Hij werd (ook in beroep) veroordeeld tot drie maanden rijverbod en een boete van 300 euro.

Maar wie laatst lacht, best lacht Michel van den Brande

Michel van den Brande reageerde op Facebook en houdt zich daar helemaal niet in. "Ik ben veroordeeld omdat ik zeven keer te snel heb gereden in een tijdspanne van achttien jaar. De eerste overtreding waarover ze spreken dateert al van 2001 en nu durven de rechters beweren dat ik een recidivist ben? Dan gaan ze nog veel vinden hoor! Ik ben dit strontland echt beu, op politiek vlak worden we uitgemolken en nu doen de rechters er nog een schepje bij. Ik heb mijn rijbewijs 39 jaar en heb nooit een ongeluk ondanks dat ik per jaar tussen de 60 en 80 duizend kilometer rijd. Bedankt aan alle rechters", eindigt hij cynisch. "Maar wie laatst lacht, best lacht."