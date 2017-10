"Iemand scheldt mijn fans uit... in míjn naam!" TK

Bron: Dag Allemaal 0 Benoit De Freine Celebrities De naam Nicoline Hummel zegt u misschien weinig, maar als we u vertellen dat ze meespeelt in 'De Buurtpolitie', gaat er waarschijnlijk een belletje rinkelen. De 37-jarige actrice krijgt echter ook naast de set af te rekenen met onfrisse praktijken: een onbekende stuurt in haar naam kwetsende berichten naar haar fans.

'Je bent een leuke meid, maar we zijn geen vrienden. Je doet soms alsof we dat wel zijn, terwijl jij gewoon één van de zovele fans bent, niets bijzonder ten opzichte van de anderen.' Het is het bericht dat een van de fans van Nicoline toegestuurd kreeg.

Kwetsend en voor de fans in kwestie ook heel verrassend. Maar de actrice heeft het dan ook helemaal niet verstuurd. Ze riep de persoon in kwestie op sociale media al op om met zijn of haar haatcampagne te stoppen: "Aan de persoon die zulke berichten in mijn naam verstuurt: ik vind het oprecht erg als je je ongelukkig voelt. Dat moet haast wel als je - moedwillig verstopt achter mijn naam - andere mensen pijn wilt doen. [...] Wil je alsjeblieft stoppen met berichten te sturen in mijn naam?"

Brug te ver

"Mijn fans die in míjn naam belaagd en uitgescholden worden door iemand die ik niet ken, da's méér dan een brug te ver", vertelt Nicoline in Dag Allemaal. "Mensen die denken dat ík effectief die berichten stuurde: dat is dus absoluut niet zo. Steeds meer mensen melden me dat ze onprettige berichten kregen. Blijkbaar gebeurt het niet alleen via Instagram, maar is de persoon in kwestie ook actief op een anoniem kanaal."

Wie erachter zit, daar heeft ze geen idee van. "Ik weet zelfs niet of het om een man of een vrouw gaat. Wie weet gaat het om meer mensen. Maar wie het ook is: ik hoop oprecht dat wie die berichten verstuurt zich snel weer beter kan voelen." Voorlopig dient ze ook geen klacht in. "Hierbij geef ik de dader een signaal. Ik hoop dat hij of zij de boodschap begrijpt en ermee ophoudt. Stopt het niet, dan zal ik wel verdere stappen móeten ondernemen."

