‘Ich bin wie du’-zangeres Marianne Rosenberg overleeft coronavirus MVO

27 april 2020

15u57

Bron: ANP 2 Celebrities Marianne Rosenberg is naar eigen zeggen hersteld van het nieuwe coronavirus. Volgens DPA merkte de 65-jarige zangeres, vooral bekend van haar hit ‘Ich bin wie du’, eind maart dat ze symptomen had van het virus.

“Ik had koorts en verkoudheidssymptomen en testte positief. Daarom moest ik twee weken in quarantaine thuis, en dat heb ik nog met een week verlengd”. Voor nu lijkt het erop dat de schlagerzangeres compleet hersteld is van de ziekte. “Het niet kunnen verlaten van het appartement voor zo’n lange tijd, en voortdurend na moeten denken over het virus was echt een bedreigende ervaring,” vertelde Rosenberg.

De zangeres zei dat ze tijdens haar quarantaine door familie en vrienden werd verzorgd. “Ik waardeer hun hulp echt. Solidariteit is een echt positief aspect in deze vreemde tijden.”