‘I Like To Move It’-maker Erick Morillo (49) onverwacht overleden TDS

01 september 2020

21u19

Bron: ANP 16 Celebrities Dj en muziekproducer Erick Morillo is op 49-jarige leeftijd overleden. De artiest werd wereldberoemd met de megahit ‘I Like To Move It’ uit 1993.

Het nummer, dat hij destijds uitbracht onder de artiestennaam Reel 2 Real, stond overal ter wereld wekenlang op de eerste plek van de hitlijsten. Later werd het lied opnieuw een hit toen de song werd gebruikt in de animatiehit ‘Madagascar’.

Volgens website TMZ werd het lichaam van Morillo dinsdagochtend gevonden in zijn huis in Miami Beach. Het is voorlopig onduidelijk waar de dj aan is overleden. Morillo won in zijn leven drie keer de DJ Award voor beste house-dj en drie keer de prijs voor Best International DJ. De laatste keer kreeg de Amerikaan de prijs in 2009.

De producer kwam een paar weken geleden nog in het nieuws toen hij werd aangeklaagd voor seksueel wangedrag.

