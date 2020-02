'Hulk' Mark Ruffalo trekt naar Brussel met PFAS-film MVO

05 februari 2020

17u39

De Amerikaanse acteur Mark Ruffalo, onder meer bekend als de Hulk in de Marvel-films, presenteert woensdag zijn nieuwe film 'Dark Waters' aan het Europees Parlement. Hij speelt in deze waargebeurde film de advocaat Robert Bilott, die in 1998 de strijd aanging met het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont.

DuPont dumpte in de jaren negentig grote hoeveelheden van het giftige PFAS in het drinkwater van de Amerikaanse staat West-Virginia. ‘Dark Waters’ “dient als waarschuwing voor Europa”, zegt de Brusselse milieuorganisatie European Environmental Bureau. “Ook Europa kampt met een groot PFAS-probleem, en als de Hulk nodig is om Brussel wakker te schudden, dan is dat maar zo”.

De 52-jarige acteur staat bekend om zijn steun voor klimaatbeleid. Op het programma staat een ontmoeting tussen Ruffalo en de voorzitter van het Europees Parlement en meerdere paneldiscussies over het onderwerp tussen Europarlementariërs.