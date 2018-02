'How To Get Away With Murder'-actrice Karla Souza: "Ik werd verkracht door een regisseur" MVO

22 februari 2018

11u38 0 Celebrities Karla Souza, één van de hoofdrolspelers in de misdaadreeks 'How To Get Away With Murder', doet een schokkende onthulling over haar verleden. Zo zou ze aan het begin van haar carrière zijn verkracht door een regisseur.

Met tranen in de ogen vertelde Souza haar verhaal aan Carmen Aristegui, journaliste voor zender 'Español'. Ze bekende dat ze, na veel druk van de regisseur (van wie ze da naam niet wil noemen) hem toestond om haar te kussen. "Maar het ging te ver. Hij raakte me vaak aan op manieren die ik niet wilde. Op sommige momenten kon hij erg gewelddadig worden en ja, hij heeft me ook verkracht."

De actrice onthulde dat de regisseur in kwestie ervoor zorgde dat enkel zij twee in een ander hotel dan de rest van de cast sliepen. Hij kwam haar dan in het midden van de nacht opzoeken, en als ze hem niet binnenliet, sloeg hij de volgende dag op de set genadeloos terug.

Televisa, het netwerk dat de film destijds produceerde, onthulde wél een naam. "Naar aanleiding van verschillende beschuldigingen van seksueel misbruik, waaronder die van Karla Souza, verbreken we onmiddellijk de samenwerking met regisseur Gustavo Loza."

CNN contacteerde Souza sindsdien opnieuw om te bevestigen dat het daadwerkelijk om Loza ging, maar de Amerikaanse zender heeft nog geen antwoord ontvangen.