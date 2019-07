“Hou je mond, ik ga niet antwoorden”: Nicole Kidman zet presentator op zijn plaats die boekje te buiten gaat TDS

Bron: KIIS 1065 0 Celebrities Nicole Kidman (52) zal zich wellicht nog lang beklagen dat ze te gast was bij het Australische radioprogramma ‘The Kyle and Jackie O Show’. De actrice was er om haar rol in ‘Big Little Lies’ te bespreken, maar kreeg in de plaats een reeks ‘schandelijke’ vragen voorgeschoteld over haar seksleven met Keith Urban . Kidman was duidelijk not amused .

Hoewel de actrice op voorhand had aangegeven dat ze geen persoonlijke vragen zou beantwoorden tijdens het interview, besloot presentator Kyle Sandilands toch zijn kans te wagen. Hij bracht plots het nummer ‘Gemini’ van Kidmans echtgenoot Keith Urban ter sprake, en vroeg zich af of de seksuele teksten uit de song op haar van toepassing zijn. In het nummer zingt Keith over een vrouw die “een maniak in bed is, maar een genie in haar hoofd.”

“Keith heeft het over jou in de slaapkamer, dat je een maniak in bed bent. Zeg jij soms tegen hem ‘pas op wat je schrijft over mij, schat?’”, vroeg de presentator. Kidman ging eerst nog mee in het verhaal: “Jij bent zo stout! Ik ga zijn kunst niet censureren als ik een muze voor hem kan zijn. Het is gênant, maar anderzijds is het beter dan dat hij zegt: ‘Mijn god, ik verveel mij. Nicole, doe eens wat moeite.”

Verzinnen

De presentator wou duidelijk meer details naar boven halen, en ging nog een stapje verder. Hij wierp opnieuw enkele zinnen uit het nummer van Keith op, die zingt: “Een beetje naar links, een beetje naar rechts. Ze maakt me in het midden van de nacht wakker om de liefde te bedrijven.”

“Keith zegt dat jij hem wekt in het midden van de nacht om je gek te laten maken”, aldus de presentator. Maar dat vond Nicole een brug te ver. “Nee. Wablief? Hou je mond! Je bent dit aan het verzinnen. Hou je mond, Kyle. Ik ga niet antwoorden. Dit is schandelijk!”