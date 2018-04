'Homeland'-actrice Claire Danes opnieuw in verwachting TDS

18 april 2018

17u06

Bron: ANP 0 Celebrities Actrice Claire Danes is in verwachting van haar tweede kind. De 39-jarige Homeland-actrice en haar man Hugh Dancy hebben al een vijfjarige zoon, Cyrus.

"Ik ben zwanger", onthulde Claire woensdag in de Howard Stern Show op Sirius XM. Ze vertelde dat de eerste drie maanden van haar zwangerschap erop zitten. Ze wil nog niet zeggen of ze een jongetje of meisje verwacht. "Dat hou ik voor mezelf", zei ze.

Danes en Dancy zijn sinds 2009 getrouwd.