'Home And Away'-actrice verliest strijd tegen slepende ziekte MVO

30 mei 2018

08u27 0 Celebrities Cornelia Frances, de actrice die Morag speelt in de Australische serie 'Home And Away', is overleden. Ze werd 77.

Sinds 1988 dook Frances regelmatig op in de populaire serie. Haar strenge rol maakte haar er niet minder geliefd om bij kijkers. In de jaren '80 werd ze bekend door haar werk in 'Sons & Daughters'.

Frances verloor de strijd tegen blaaskanker, na een lange lijdensweg. Haar zoon deelde een foto van haar laatste dagen op sociale media, om aan te tonen wat voor een impact kanker kan hebben. "Een diep persoonlijke foto van haar laatste momenten. Hier is ze zo rustig, zo sereen, zo zacht. Ik hou écht van deze vrouw. Ik hou van je, mama", schreef hij daarbij.

Opvallend: de actrice stierf in hetzelfde ziekenhuis als waar ze in de jaren '70 'The Young Doctors' filmde. Een serie die naar eigen zeggen haar blik op de wereld veranderde.