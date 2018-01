'Home And Away'-actrice Jessica Falkholt begraven na emotionele dienst MVO

22 januari 2018

11u41 0 Celebrities 'Home And Away'-actrice Jessica Falkholt, die vorige week overleed aan verwondingen die ze opliep tijdens een verkeersongeval, is begraven. Haar familieleden trokken vandaag naar de kerk en lieten witte duiven los om haar te herdenken.

Een witte doodskist bedekt in rode en roze rozen wordt door de overgebleven familieleden van Falkholt naar buiten gedragen. De begrafenis vond plaats in New South Wales, Australië, een week na haar overlijden. Naast de familie waren er ook rouwende fans aanwezig bij de St Marys Catholic Church in Concord, Sydney.

De crash op 26 december, waarbij de actrice om het leven kwam, eiste ook de rest van haar gezin op. Haar ouders, Vivian en Lars, waren op slag dood. Haar 21-jarige zus Annabell stierf drie dagen later in het ziekenhuis. Jessica werd nog tot 11 januari in leven gehouden met de hulp van machines, tot haar familie besliste om die uit te zetten en de jonge vrouw te laten gaan. Ze werd 29.