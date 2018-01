'Home Alone'-ster haalt uit naar president: "De eerste film was beter, want in de tweede was Donald Trump te zien" MVO

30 januari 2018

07u45 0 Celebrities Macaulay Culkin heeft via een Reddit AMA (Ask Me Anything) antwoord gegeven op een aantal prangende vragen van zijn fans. Zo vindt hij de eerste film van 'Home Alone' leuker dan de sequel: "Omdat daar 100% minder Donald Trump in zat."

De huidige Amerikaanse president maakte een cameo in 'Home Alone: Lost In New York', maar volgens Macaulay stelde dat weinig voor. "Die gast was misschien een halve seconde in beeld. Ik denk dat hij zelfs niet eens langer dan dat op de set aanwezig is geweest." Het eerste deel van de blockbuster werd volledig opgenomen in Chicago en was volgens de ster erg leuk om te maken, "omdat we geen enkel idee hadden dat we met een enorm succes bezig waren".

Macaulay is inmiddels 37 jaar oud en lijkt, na een aantal jaren waarin het wat minder met hem ging, weer de oude. Hij deed mee aan het vragenuurtje op Reddit om zijn podcast Bunny Ears te promoten. Ook werd hem gevraagd of hij een eventuele remake van de legendarische film ziet zitten. "Alleen als die in de bossen wordt opgenomen, een beetje zoals Rambo," antwoordde 'Kevin McAllister'.

Fans wilden weten wat zijn mooiste herinneringen zijn aan wijlen Michael Jackson, met wie hij een innige vriendschap onderhield. Zo innig, dat Macaulay zelfs peetvader is van Jackson's dochter Paris, op wie hij stapelgek is. "Ik weet nog goed dat ik mijn golfkarretje bijna tegen die van Michael aanreed en hij me 'Applehead' noemde, dat was erg grappig."

Over zijn drugsverleden was de acteur open en eerlijk: "Ja, ik heb drugs genomen gedurende mijn leven, maar lang niet zoveel als dat mensen deden voorkomen. Het is nu geen ding meer in mijn leven, ik ben volwassen. Ik houd wel van een drankje. Of hij nog terugkeert naar Hollywood is nog maar de vraag. "Ik ben gek op theater, daar gaat mijn voorkeur naar uit. Maar momenteel ben ik daar niet echt mee bezig en ben ik niet op zoek naar rollen. Maar zeg nooit nooit. Waarom ook niet?"