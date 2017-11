"Hoezo, dood? Het gaat prima": Aretha Franklin reageert op fake news over overlijden BuzzE | TDS

19u57

Bron: AD 0 AFP Celebrities Het gaat naar omstandigheden prima met Aretha Franklin. De 75-jarige Queen of Soul ligt nog lang niet op haar sterfbed, zo verzekert ze het amerikaanse blad Us Weekly na berichten op sociale media dat ze zou zijn overleden.

"Over het algemeen gaat het goed met mij", zegt Aretha. "Alle testen zijn goed. Ik heb wel veel gewicht verloren door bijwerkingen van medicijnen. Bedankt voor jullie bezorgdheid."

Waar Aretha precies mee sukkelt op gezondheidsvlak is niet geweten, maar ernstig is het in ieder geval niet. Afgelopen zomer moest ze nog wel een optreden afzeggen op advies van haar artsen. Dinsdag ging op Twitter het bericht rond dat Aretha zou zijn overleden. Een nepaccount had het bericht verspreid.

Aretha doet het sinds kort wat rustiger aan. In februari kondigde ze aan na 2017 niet meer op tournee te gaan. "Het is mooi geweest", aldus de zangeres.