"Hoeveel haren heeft een wenkbrauw?": Kendall Jenner stelt zich 'levensvragen' TDS

19 maart 2018

Kendall Jenner is niet meer weg te slaan uit de media. Maar wereldberoemd of niet: ook zij komt wel eens op een kruispunt in haar leven. Wie ben ik? Wat is mijn doel? Ook Jenner heeft levensvragen, net als u en ik. Al vallen sommige vragen van Kendall misschien toch net níet onder die categorie.