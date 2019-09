“Hij ziet er leeg uit en zijn huid wordt grijs”: Will Smith en vrouw Jada grijpen in bij veganistisch dieet van zoon Jaden TDS

26 september 2019

Bron: RED TABLE TALK 2 Celebrities Acteur Will Smith (51) en zijn vrouw Jada Pinkett Smith (48) trekken aan de alarmbel. Ze maken zich zorgen om hun zoon Jaden, en hebben hem verboden om nog veganist te zijn. Volgens het koppel ziet Jaden er leeg uit door zijn dieet, en begint zijn huid grijs te kleuren.

De 21-jarige Jaden heeft alle dierlijke producten uit zijn dieet verbannen. Op zich geen uitzonderlijke keuze, al maken zijn ouders Will Smith en Jada Pinkett Smith zich toch zorgen, vanwege de lage eiwitgehaltes in zijn lichaam. “We beseften dat Jaden niet voldoende proteïnen naar binnen speelde. Hij zag er helemaal uitgedroogd en uitgeput uit”, zei Jada in haar online praatprogramma ‘Red Table Talk’.

“Hij zag er leeg uit en hij was leeg. Hij had zwarte wallen en zijn huid begon er grijs uit te zien. We maakten ons grote zorgen”, vulde Will aan. Hun ‘interventie’ kreeg het gewenste effect: ondertussen is Jaden van veganist naar vegetariër gegaan. “Ik heb geprobeerd om veganistisch te leven, maar de laatste tijd heb ik alleen nog vegetarisch gegeten”, aldus zoon Jaden. “Ik at ook te weinig. Soms at ik maar één maaltijd per dag als ik te weinig tijd had.”

Is veganisme eigenlijk gezond?

Vraag is natuurlijk: is Jaden een uitzondering, of komen de klachten wel vaker voor bij mensen die een veganistisch dieet volgen? In België zouden al zo’n 100.000 mensen vlees, vis en zuivel afgezworen hebben, en hun aantal neemt toe. Volgens Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA, kan zo’n dieet gezond zijn, al moet er wel met een en ander rekening gehouden worden.

“Het is gezond als je je veganistische dieet uitgebalanceerd aanpakt door veel groenten, fruit, noten, volkorengranen en peulvruchten te eten. Maar je kan ook als veganist verkeerde keuzes maken. Een pak chips of een suikerspin bevat ook geen dierlijke producten, maar voedzaam zijn ze niet”, zegt hij. Hij waarschuwt ook voor vitaminetekorten. “Het klopt dat veganisten een tekort hebben aan B12 in hun voeding, een vitamine die invloed heeft op onze hersenen en ons geheugen. Deze stof wordt aangemaakt in het lichaam van dieren en mensen, maar niet in planten. Een supplement vangt het tekort op. Veganisten kunnen ook sneller met ijzertekorten te kampen krijgen, omdat je het ijzer dat in planten zit, minder snel opneemt dan het ijzer uit vlees. Ook hier kan een supplement of verrijkt product noodzakelijk zijn.”

