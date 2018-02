"Hij zal boeten voor zijn gedrag": Meryl Streep woest op Harvey Weinstein TDS

22 februari 2018

11u24

Bron: ANP 1 Celebrities Meryl Streep heeft hard uitgehaald naar Harvey Weinstein en zijn advocaten. De gevallen Hollywoodproducent en zijn juridische team vroegen een rechter in New York om de aanklachten van zes vrouwen te seponeren, omdat de beschuldigingen volgens hen vals zouden zijn. Dit onderstreepte Weinstein door te zeggen dat 'Meryl Streep altijd een prima werkrelatie met hem heeft gehad, evenals Jennifer Lawrence.' Dit schoot Streep in het verkeerde keelgat.

"De advocaten van Harvey Weinstein misbruiken mijn woorden: dat ik nooit seksueel of fysiek belaagd ben door hem tijdens onze samenwerking. Dit wil echter niet zeggen dat hij andere vrouwen niet heeft misbruikt. Mijn statement wordt compleet uit de context gehaald en dat pik ik niet. Het is gewoon zielig hoe hij zijn hachje probeert te redden over mijn rug. Hij zal boeten voor zijn gedrag", aldus een woedende Meryl.

De Oscarwinnares claimt niets geweten te hebben van het wangedrag van Weinstein.