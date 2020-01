“Hij heeft dat kind kapotgemaakt”: Broer Nicki Minaj moet 25 jaar naar de cel voor gruwelijke verkrachting van stiefdochter SDE

28 januari 2020

12u05

Bron: Page Six/HL 0 Celebrities Jelani Maraj, de oudere broer van rapster Nicki Minaj (37), is maandag veroordeeld tot 25 jaar cel voor de verkrachting van zijn toen 11-jarige stiefdochter. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Nicki was niet aanwezig in de rechtbank.

Een rechtbank in New York heeft Jelani Maraj maandag veroordeeld tot 25 jaar cel voor de verkrachting van zijn toen 11-jarige stiefdochter. Dat is de maximumstraf. Rechter Robert McDonald toonde geen medelijden met de broer van Nicki Minaj en haalde uit: “Zoals ik het zie, heb jij dit kind kapotgemaakt. Je heb dit kind verkracht. Je hebt haar keer op keer verkracht.”

Betrapt

Tijdens de rechtszaak in 2017 vertelde het slachtoffer hoe het misbruik in april 2015 begon, toen Jelani nog getrouwd was met haar moeder. “Het was een zaterdagochtend”, klonk het. “Ik ging naar hem toe om hem goedemorgen te wensen en omhelsde hem zoals gewoonlijk. En dan ging ik naast hem liggen, zoals ik gewoonlijk doe. Toen zei hij dat ik de deur moest dichtdoen. Hij zei dat ik mijn broek moest uitdoen. Daarna moest ik samen met hem onder de lakens komen liggen en begon hij me te strelen ... We hadden seks in zijn slaapkamer, in mijn slaapkamer en in de kelder.”

Jelani dreigde vervolgens dat hij het meisje en haar broer bij hun moeder zou laten weghalen als ze iets over het misbruik zou verklappen. Toen haar (toen) achtjarige broertje hen op een dag betrapte, maande het meisje hem dan ook tot stilte aan. Maar de zaak kwam aan het licht nadat de jongen zijn leerkrachten op school iets over de situatie vertelde. Het slachtoffer vertelde tijdens de rechtszaak ook nog dat ze zelfmoordgedachten kreeg door het misbruik: “Ik dacht dat ik de dag niet zou doorkomen zonder een paniekaanval. Ik had het gevoel dat ik geen stem meer had.”

Niet aanwezig

Nicki Minaj was - ondanks eerdere geruchten - niet aanwezig op het proces om haar oudere broer te steunen. Zijn advocaat, David Schwartz, las wel een brief voor die de rapster in 2016 geschreven had in de hoop een mildere straf voor haar broer te verkrijgen. Daarin noemde ze Jelani “de meest geduldige, vriendelijke, oprechte en onbaatzuchtige man die ze kent”. Tijdens zijn proces bleef Nicki eerder op de vlakte, al was ze onlosmakelijk verbonden met de zaak. Zo pleitte Schwartz in 2017 dat de toenmalige vrouw van Jelani haar kinderen gedwongen had om liegen, zodat ze Nicki kon afpersen en zo 25 miljoen dollar kon verdienen. Naar verluidt bezocht Nicki haar broer slechts één keer in de gevangenis, in het gezelschap van hun moeder Carol.

Genade

Jelani nam tijdens de rechtszaak maandag ook zelf het woord. Hij smeekte om genade, al hield hij ook zijn onschuld staande. “Ik wil me graag verontschuldigen voor de pijn die ik heb veroorzaakt”, zei hij. “Ik had een uit de hand gelopen drankprobleem. Ik vraag het hof om genade.” Schwartz liet na de veroordeling al weten: “We gaan in beroep tegen deze overdreven uitspraak. Er was duidelijk sprake van wangedrag van de jury en nog andere zaken." Wat hij exact bedoelde, liet hij niet weten.