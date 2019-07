“Hij gebruikt een valse naam”: Nieuwe vriend Sylvie Meis heeft duister verleden TDS

31 juli 2019

11u59

Bron: InTouch/TAG24 0 Celebrities Enkele weken terug kwam aan het licht dat cupido voor de zoveelste keer raak heeft geschoten. Sylvie Meis (41) werd toen voor het eerst gespot met haar nieuwe vlam, kunstenaar Niclas Castello (41). De twee werden innig op foto vastgelegd in de mondaine Franse badplaats Saint Tropez. Grote liefde dus, al zou de steenrijke vriend van Meis volgens de Duitse media een duister verleden hebben.

Bij velen doet de naam Niclas Castello wellicht geen belletje rinkelen, maar de nieuwe partner van Sylvie Meis is wel degelijk een wereldbekende naam. Hij is een succesvol kunstenaar, en verkocht al werken aan beroemdheden als Beyoncé, Jay Z en Arnold Schwarzenegger. Maar volgens de Duitse media gaat Castello met een valse naam door het leven: in het echt zou hij Norbert Zerbs heten.

Slechte reputatie

Norbert blijkt afkomstig te zijn uit een klein stadje in Duitsland, ten zuiden van Thüringen, waar hij bekend stond als de zoon van de lokale Renault-handelaar. Hij had echter geen goede reputatie in zijn woonplaats, wel integendeel. De partner van Sylvie stond er volgens de bewoners bekend als notoire feestvierder en werd gekroond tot ‘Discokoning’. Een bijnaam waar hij trots op was, want onder die naam deed hij mee aan het Duitse televisieprogramma ‘The Checker’, waarin hij op zoek ging naar een nieuwe wagen. Niet zomaar een auto, wél een ruime limousine met een achterbank die geschikt is voor ‘bunny’s.

Gelukkig voor Sylvie heeft Norbert intussen zijn ruige leven achter zich gelaten. Sylvie leerde hem kennen op de bruiloft van model Barbara Meier en de Oostenrijkse ondernemer Klemens Hallman. Sylvie Meis heeft na haar echtscheiding van Rafael van der Vaart in 2013 de nodige partners gehad. Recent waren dat Bart Willemsen en de Nederlandse dermatoloog Sander Klieverik. Tussen deze laatste en Willemsen in had ze ook nog een korte affaire met de Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar.

Tot oktober 2017 was Sylvie Meis verloofd met de schatrijke zakenman Charbel Aouad uit Dubai. Daarvoor datete ze met onder anderen de Zwitserse nachtclubeigenaar Maurice Mobetie, de Franse zakenman Guillaume Zarka, de Amerikaanse investeringsbankier Samuel Deutsch en een piloot.