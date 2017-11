"Hij dwong mij tot een trio": Sylvester Stallone beschuldigd van misbruik TDS

Sylvester Stallone werd in de jaren 80 beschuldigd van seksueel misbruik. Tijdens het inblikken van een film in Las Vegas heeft hij een 16-jarig meisje aangerand, en haar verplicht tot een trio met zijn bewaker. Dat meldt Daily Mail, op basis van een verslag van de politie van Las Vegas.

Volgens het politierapport dat de Britse Daily Mail in handen kreeg was de acteur al 40 toen hij een tienermeisje "intimideerde" om seks te hebben met hem en zijn bodyguard, Michael 'Mike' De Luca. De feiten speelden zich af in juli 1986, in het voormalige Hilton hotel in gokstad Las Vegas.

Geen keuze

In het verslag staat dat de tiener effectief seks had met Stallone. De acteur moedigde zijn bewaker De Luca aan om zich bij hen in bed "aan te sluiten". Op dat moment werd het meisje volgens het verslag "erg ongemakkelijk", maar had ze "geen keuze". De Luca dwong de tiener verder om orale seks te hebben, voordat hij "bij haar binnendrong". Ook Stallone bevredigde de tienermeid oraal.

Bevestigd

Amerikaan John Samolovitch, die op het moment van de feiten chef was van de afdeling seksueel geweld van de politie van van Las Vegas, bevestigt de inhoud van het verslag aan Daily Mail. "Hun exemplaar van het politierapport is in feite een echte kopie van het originele rapport", zegt hij. De tiener beweert volgens het verslag dat Stallone na de vrijpartij heeft gedreigd de zaak stil te houden, omdat hij en zijn bewaker beiden getrouwd waren.

Geen klacht

Uiteindelijk koos de jonge meid volgens de documenten ervoor om geen klacht in te dienen tegen de mannen, omdat ze "vernederd en beschaamd" en "bang" was. Stallone was 40 toen de feiten zich afspeelden. De Luca, die in 2013 werd doodgeschoten door de politie bij actie, was 27.