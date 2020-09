‘High School Musical’-actrice Ashley Tisdale is zwanger van eerste kindje JVE

18 september 2020

11u39

Bron: ANP 0 Celebrities Ashley Tisdale (35) wordt voor het eerst moeder. De ‘High School Musical’-actrice deelt op Instagram een aantal foto's van haar babybuik, waarop ze te zien is met haar man Christopher French (38).

Ashley en Christopher delen beiden enkele foto’s op Instagram waarop het rond buikje van de actrice al goed te zien is. Een aantal bevriende sterren zoals High School Musical-collega Vanessa Hudgens reageerden al enthousiast op het nieuws. "Het schattigste ooit. Zo blij voor julie!", laat ze weten.

Tisdale is voornamelijk bekend van haar rol in de ‘High School Musical’-filmreeks. Daarnaast speelde ze ook een hoofdrol in Scary Movie V en bracht ze als zangeres een aantal albums uit. Ashley en Christopher stapten in 2014 in het huwelijksbootje. Op 8 september vierden ze nog hun zes jaar huwelijk. De actrice liet toen weten nog stapelgek te zijn op haar man. “Je hart is puur, je zou alles doen om me gelukkig te maken, door de ups en downs ben je mijn solide rots. Ik ben zo dankbaar dat ik je vrouw mag zijn”, klonk het toen.

