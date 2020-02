“Het zit in mijn bloed om slechte beslissingen te nemen": het onwaarschijnlijke verhaal van ‘knapste crimineel’ Jeremy Meeks SDE

15 februari 2020

14u00 0 Celebrities Helderblauwe ogen, volle lippen, opvallende jukbeenderen. Toen Jeremy Meeks (36) in 2014 werd gearresteerd, ging zijn mugshot om begrijpbare redenen al snel de wereld rond. ‘The Blue-Eyed Bandit’ werd hij liefdevol genoemd, of ‘Jail Bae’. Toen hij uiteindelijk werd vrijgelaten, wist hij zijn leven al snel om te gooien, met een succesvolle modellencarrière, een steenrijke verloofde én een eigen kledinglijn tot gevolg.

Het beeld van de gearresteerde Jeremy Meeks was een van dé beelden van 2014. De foto werd 75.000 keer geliked, 10.000 keer gedeeld en verzamelde 20.000 commentaren. Niet slecht voor een jongen die voor het ongeluk geboren leek. Vreemd om te bedenken dat diezelfde jongen ondertussen een kind heeft met de erfgename van de winkelketen Topshop, en binnenkort een eigen kledinglijn op de markt brengt.

Duistere jeugd

In een zeldzaam interview blikt Jeremy terug op zijn kindertijd, die niet zonder slag of stoot verliep. “Mijn jeugd was erg, erg duister”, klinkt het. “Mijn vader beging een moord toen ik slechts negen maanden oud was. Hij doodde de beste vriendin van mijn moeder omdat hij ons zocht en zij de enige was die wist waar we waren. Zij wilde het hem niet vertellen, dus stak hij haar neer. Hij wist niet eens dat we het appartement net boven haar gehuurd hadden. Hij kreeg levenslang."

Maar ook het leven met zijn moeder, die verslaafd was aan heroïne, was niet eenvoudig. “Ik moest omgaan met haar kicks, met de naalden, met de gewelddadige vriendjes die ons in elkaar sloegen. Dus we trokken veel rond en mijn moeder moest een paar keer naar de gevangenis. Opgroeien in een huishouden waar heroïne wordt gebruikt is erg moeilijk. Je moet heel snel opgroeien, voor jezelf zorgen en iets op de tafel kunnen zetten zodat iedereen kan eten.” Toen zijn oudere zus 18 werd, ging ze naar het leger. Twee jaar later keerde ze terug zodat ze Jeremy en zijn broer kon adopteren. “Op mijn geboortebewijs staat de naam van mijn zus aangeduid als moeder. Dat was het beste dat me ooit kon overkomen.”

Maar het weerhield de jonge Jeremy er niet van om het slechte pad op te gaan. “Van een erg jonge leeftijd zat het in mijn bloed om slechte beslissingen te nemen. Zo weet ik dat genetica bestaat. Omdat ik zo hard lijk op iemand die ik nog nooit ontmoet had. Het was eigenlijk belachelijk. Wat ook gek was: al mijn vrienden hadden vaders toen ze opgroeiden. Ik was de enige die dat niet had. Maar ik wilde altijd weten hoe het voelde om naar de gevangenis te gaan. Net zoals ik wilde weten hoe enkele andere dingen voelde, alleen om te weten wat hij had meegemaakt. Het klinkt gek, maar het is wel waar.”

Foute uiterlijk

Nadat de familie naar Los Angeles verhuisde, liep het helemaal mis. Jeremy raakte verzeild in bendes en belandde op 15-jarige leeftijd op straat. Datzelfde jaar werd hij voor het eerst naar een jeugdinstelling gestuurd. In totaal zou hij tien jaar en een half in de gevangenis zitten. Met zijn uiterlijk was dat geen gemakkelijke opgave, zegt hij. “Voor de meeste mensen met een lichte huidskleur ben je niet zwart genoeg, maar je bent ook niet blank. Daarnaast ben ik mooi, dus ik moest een voorbeeld stellen in de gevangenis. ‘Als je een fout ding zegt, dan sla ik je in elkaar.’ Dus ik bleef maar in de problemen komen. Het ging niet om iets aan te tonen, het ging om respect. Ik moest niets bewijzen. Maar als je me niet respecteert, dan hebben we problemen. Ik ga je hetzelfde respect geven dat ik vraag. Als ik je respecteer en jij hebt geen respect voor mij, dan laat je me geen keuze.”

Pas in 2014, toen hij voor diefstal en wapenbezit in de gevangenis van Californië zat, begon hij na te denken over welke richting hij uitwilde met zijn leven. Dat zijn mugshot rond die tijd de wereld rond ging, heeft misschien ook wat geholpen. Jeremy vertelt hoe hij tot 300 brieven per dag kreeg, en dat geïnteresseerde bedrijven contracten opstuurden naar de gevangenis. “Maar ik had nog nooit een contract gezien, het was allemaal Chinees voor me”, geeft hij toe. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 27 maanden cel, dankzij rechter Troy Nunley - “de enige zwarte rechter in de Eastern District”. Nunley zou gezegd hebben: “Hij heeft een kans gekregen die niemand eerder kreeg. Ik wilde dat hij zo snel mogelijk vrijkomt, zodat hij hier volop gebruik van kan maken.” Nunley zorgde er ook voor dat Jeremy na zijn celstraf de wereld kon overvliegen voor zijn modellencarrière, iets wat voor veel veroordeelden vrijwel onmogelijk is. “Mijn rechter heeft me gered", zegt Jeremy daarover. “Hij heeft me op zoveel manieren geholpen.”

Nieuw hoofdstuk

Ook op amoureus vlak begon hij een nieuw hoofdstuk. Vorige zomer werd hij voor het eerst gespot met miljardairsdochter Chloe Green. De twee zouden elkaar leren kennen hebben op het filmfestival van Cannes en werden daarna kussend gezien op een jacht in Turkije. Ondanks het feit dat Meeks nog altijd getrouwd was met zijn vrouw Melissa, met wie hij een zoon heeft. Melissa getuigde in tranen tijdens het programma ‘This Morning’ op de Britse zender itv over hoe ze de relatie ontdekte via de media. “We zijn acht of negen jaar getrouwd en ik zie hem enorm graag. Nog altijd. Het is niet makkelijk voor me. Ik wou dat ik nog altijd een echtgenoot had om bij thuis te komen”, zuchtte ze, maar ze diende daarna toch de scheidingspapieren in.

Kinderen

Jeremy ziet hun breuk toch anders: “Ik houd verschrikkelijk veel van mijn ex-vrouw”, zegt hij. “Ik zal dat altijd blijven doen. Maar we groeiden uit elkaar, en dat was voornamelijk mijn schuld. Zij wilde niet scheiden, maar ik wilde niet op het punt komen waar we elkaar haatten en de kinderen niet samen konden opvoeden.” In tegenstelling tot wat Melissa zelf zegt, was hun relatie al voorbij toen hij Chloe ontmoette. “Het was echt geen schandaal.”

Met de steenrijke Chloe, erfgename van de winkelketen Topshop, kreeg Jeremy in mei 2018 een eerste zoontje, Jayden. En Jeremy wil nog meer kinderen, geeft hij toe. “Ik heb nog een meisje nodig! Ik wil zo graag een meisje”, lacht hij. “Ik heb al twee zonen die echt mama’s-kindjes zijn. Ik wil een papa’s-kindje. ik wil een meisje omdat ik weet dat ze prachtig gaat zijn. En ik wil haar gewoon verschrikkelijk verwennen.”

Jayden werd geboren in Monaco, waar het koppel het meerendeel van hun tijd doorbrengt. En verwacht wordt dat het verloofde koppel daar ook in het huwelijksbootje zal stappen. Dat is in ieder geval de wens van Chloe’s ouders, Philip en Tina. “Ze hebben onlangs een bocht van 180 graden gemaakt in hun houding tegenover Jeremy”, klonk het. “Ze hebben hem intussen omarmd als een van de Greens. Ze hebben zich erbij neergelegd dat hij voor altijd een deel zal zijn van hun leven.” Maar toch houden ze ook rekening met een mogelijke scheiding: vandaar het gewenste huwelijk in Monaco. Daar gelden namelijk strikte wetten: als een koppel gaat scheiden, krijgen de echtelieden alleen de activa die ze zelf voor hun huwelijk al hadden, en wat ze tijdens het huwelijk gezamenlijk verdiend hebben. Zo zou Jeremy dus niet kunnen profiteren van Chloe’s enorme erfenis.

Of de twee nog samen zijn, is echter niet zeker. Zowel Chloe als Jeremy werden de afgelopen maanden met andere mensen gezien, en ook de verlovingsringen gaan met sprekend gemak aan en weer uit. Toch blijft Jeremy volhouden dat ze wel degelijk nog steeds een koppel zijn. De toekomst zal het uitwijzen.

Toekomstplannen

En Jeremy heeft nog grote plannen in de toekomst. Zo wil hij zich aan muziek wagen, al zal hij niet zingen over wapens en geweld. “Ik heb heel wat slechte dingen gedaan vanwege de muziek waar ik naar luisterde. Het kan je stemming echt veranderen. Ik herinner me dat ik naar liedjes luisterde en erg kwaad werd op de mensen die me geld schuldig waren. Ik wilde dan naar buiten gaan en dingen gaan doen. Ik weet hoe muziek kinderen beïnvloedt. Ik wil echt geen bendes, geweld of drugs gaan promoten. Hedendaagse rappers hebben ervoor gezorgd dat het populair is om drugsverslaafde te zijn. In mijn tijd verkocht je enkel drugs. Je was niet verslaafd. Wanneer ik muziek maak, moet het een positieve boodschap hebben, maar nog steeds ‘street’ klinken. Zonder het moorden, de drugs en de slechte boodschap dan. Het is moeilijk om de balans te vinden.”

Eigen kledinglijn

Ook in de mode blijft Jeremy actief. In november vorig jaar raakte bekend dat het model maar liefst 15 miljoen dollar (zo'n 13,8 miljoen euro) kreeg om zijn eigen kledinglijn te ontwikkelen, in samenwerking met het Duitse bedrijf Fashion Concept GmbH. Die kledinglijn ziet binnenkort het levenslicht, al licht het model op de website jmeeks.com al een tipje van de sluier. Zelf omschrijft hij zijn ontwerpen als een “high fashion luxelijn die geïnspireerd is door kunst, ‘edge’ en cultuur. Het merk ademt kwaliteit, zelfvertrouwen en eigenheid.” Benieuwd of de prijzige kledij voor mannen en vrouwen - prijzen van 100 euro tot 700 euro - zal aanslaan bij zijn vele fans.