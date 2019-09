“Het was pijnlijk en vernederend”: Renée Zellweger hoorde wildvreemden praten over haar ‘verbouwd gezicht’ TDS

11 september 2019

21u34

Renée Zellweger (50), die de hoofdrol speelt in de aankomende biopic 'Judy', heeft openhartig verteld over de 'pijnlijke vernedering' die ze moest doormaken toen ze enkele wildvreemden kon horen praten over haar 'verbouwd gezicht.' Zellweger verscheen in 2014 op de rode loper voor een event in Los Angeles, waar h et de fotografen en de aanwezigen onmiddellijk opviel dat haar gezicht er heel anders uitzag. Zij stelden dan ook dat Renée ongetwijfeld aan zich had laten sleutelen.

Renée zat op een dag in de metro, toen ze iets verder een man en twee vrouwen kon horen praten. Het gesprek ging over allerlei beroemdheden, en ook Zellweger kwam aan bod tijdens het gesprek. “Ze hadden het over Hollywood en over hoe dom de sterren zijn, vooral dan die Renée Zellweger”, zegt ze. “Hoe kon ze zoiets doen? Waarom zou ze zich laten opereren aan haar gezicht alsof we dat niet door zouden hebben? Ze lijkt niet eens meer op zichzelf!”

Renée luisterde mee en dacht: “Wauw, dat is interessant. Hoe dan ook, hier is mijn halte.” De actrice herinnerde zich dat ze toen opstond en wachtte tot de deur openging. Ook toen kon ze nog horen hoe de man bleef herhalen “hoe dom ik toch ben.” “Toen keek hij plots op en hij zei: ‘Oh God, dat kan niet, jij bent het! Maar je lijkt nog precies op jezelf!’ Waarop ik zei: ‘Ja, het is grappig hoe het werkt, is het niet?”

Positief blijven

Hoewel de ‘Bridget Jones’-ster gekwetst werd door de bizarre ‘interactie’, liet ze zich niet uit het lood slaan en probeerde ze zich niet te laten meeslepen door de negativiteit. “Het is maar heel even dat je denkt ‘Jezus, dat was behoorlijk pijnlijk’. Ik probeer mij dat niet aan te trekken. Af en toe passeren zulke negatieve dingen in mijn leven. Ik ben niet echt op de hoogte van dat soort zaken, totdat iemand het mij laat weten. Ik zoek het nooit zelf op.”