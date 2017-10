"Het spookt in de villa van Cheryl en Liam Payne" aja

Bron: ANP 0 Photo News Celebrities De Britse zangeres Cheryl (34) vooral bekend van de meidengroep 'Girls Aloud' en als jurylid in 'X Factor UK' weigerde een tijdlang op de zolder van haar villa in Los Angeles te komen. Er zou namelijk een geest in de bovenste slaapkamer aanwezig zijn. Samen met haar vriend Liam Payne (24) bekend van 'One Direction' verbleef ze daar tijdens haar zwangerschap.

De 24-jarige Liam heeft met eigen ogen vreemde dingen zien gebeuren in hun villa in Los Angeles, zoals kranen die open en dicht gaan en lichten die vanzelf aan en uit gaan. Althans dat vertelde de zanger zelf aan The Sun.



De 34-jarige Cheryl weigerde dan ook om in de bovenste kamer te slapen tijdens haar zwangerschap. ''Een week lang hebben we in de bioscoopkamer geslapen. Ik speelde op de PlayStation4 terwijl ze naast me lag te slapen", aldus de Britse zanger.

Een geest met legershirt en cargobroek

En het verhaal wordt nog vreemder. Toen Cheryls moeder over straat liep, werd ze aangesproken door een onbekende vrouw. ''Je hebt een geest in je huis, zei ze. Het is een man. Hij draagt een legershirt en een cargobroek.'' Volgens Liam heet de geest Alan. ''Het is absurd. Ik heb hem nooit gezien, maar ik weet dat de lichten in dit huis spontaan aangaan rond 03.00 uur 's nachts.''



Liam en Cheryl hebben de villa inmiddels onderverhuurd. Het stel woont namelijk al een tijdje in het Britse Sussex. Daar beviel de zangeres in maart van hun zoontje Bear. De voormalig One Direction-ster en het X Factor-jurylid hadden enkele maanden een relatie toen Cheryl zwanger bleek te zijn.