"Het is mogelijk": Demi Lovato al zes jaar afgekickt van drank en drugs

15 maart 2018

16u36

Demi Lovato (25) viert vandaag dat ze al zes jaar van de drank en drugs af is. Ze wil anderen die met een verslaving kampen ook een hart onder de riem steken.

"Zo dankbaar voor nog een jaar van vreugde, gezondheid en geluk", twitterde de zangeres op donderdag. "Het is mogelijk." Haar weg naar geheelonthouding was niet gemakkelijk. In een documentaire over haar leven onthulde de zangeres dat ze, terwijl ze in 2012 een 'nuchtere levensstijl' promootte, nog steeds drugs gebruikte.

"Ik werkte niet aan mijn programma, ik was nog niet klaar om nuchter te worden," zei ze in 'Demi Lovato: Simply Complicated'. "Ik smokkelde cocaïne vliegtuigen in, ik gebruikte stiekem in badkamers." Sinds de 25-jarige Demi zich heeft laten behandelen in een afkickkliniek leidt ze een alcohol- en drugsvrije levensstijl en wendt ze zich tot programma's als Anonieme Alcoholisten.