“Het is een enorme last om hun vader te zijn”: Papa Hadid over z'n wereldberoemde dochters Gigi en Bella

Bron: AD/Page Six 0 Celebrities De Palestijns-Amerikaanse ondernemer Mohamed Hadid (71), de vader van topmodellen Gigi (25) en Bella (23), heeft in The Times een interview gegeven over z'n beroemde dochters. En geloof het of niet: zo'n succesvolle carrière heeft ook gevolgen voor die van Mohamed.

“Mensen zien mij niet als Mohamed Hadid, ze zien me als de vader van Gigi en Bella”, verklapt de vastgoedmagnaat in The Times. “Het is gevaarlijk voor mij om hun vader te zijn. Ik moet heel erg voorzichtig zijn. Mensen gebruiken mijn kinderen om mij dwars te zitten. Alles wat ik doe, straalt op hen af (...) Alleen al hun vader zijn is een enorme last. Ze waren mijn kinderen. Nu ben ik hun vader. Het is wat het is.”

Mohamed vertelt ook dat hij en z'n in Nederland geboren ex-vrouw Yolanda hun dochters op het hart drukten om vooral bescheiden te blijven. Gigi en Bella mochten pas na hun achttiende serieus met modellenwerk beginnen en moesten eerst naar school. “Nu hebben ze een plan a, b en c”, zegt een trotse Mohamed. “Ze hebben de opleidingen (criminele psychologie voor Gigi en fotografie voor Bella, red.), het modellenwerk én ze zijn zakenvrouwen.” Met andere woorden: met je looks alleen kom je er niet. “Er zijn veel meisjes die mooier zijn dan jij”, prentten de ouders de zussen in, benadrukkend dat ze vooral hard moeten werken en vriendelijk moeten zijn.

Dua Lipa

Naast Bella (23) en Gigi (25) heeft Mohamed overigens ook nog dochters Alana (35) en Marielle (40) en zoon Anwar (21). Die laatste heeft een relatie met de Britse hitzangeres Dua Lipa, wier naam Mohamed niet eens kon spellen of uitspreken toen hij haar leerde kennen. Hoewel hij tot voor kort zelfs nog nooit van haar had gehoord, heeft ze inmiddels ook zíjn hart veroverd. “Ze houdt ervan om iedereen om zich heen te hebben, want ze heeft geen gezin in Los Angeles, dus wij zijn haar familie”, zegt Mohamed. “Ze is een van de geweldigste jonge vrouwen en ik ben zo blij dat ze in het leven van mijn zoon is, want ze heeft hem het juiste pad op gestuurd. Hij ging alle kanten op.”

Bevalling op de boerderij

Vorige week beviel Gigi trouwens van haar eerste kindje, een dochtertje, samen met zanger Zayn Malik. Ondertussen raken steeds meer details over de bevalling en het leven van het koppel bekend. Zo vertellen bronnen aan Page Six dat Gigi Hadid op 19 september beviel van haar dochtertje, dat ze samen met zanger Zayn Malik kreeg. De geboorte vond plaats op hun boerderij, klinkt het. De twee wonen sinds mei samen op een boerderij in Pennsylvania, die vlak naast die van Gigi’s mama Yolanda ligt.

Zayn zou er zijn tijd doorbrengen met het planten van tomaten, komkommers en kersen in z'n eigen groentetuin. Hij maakt in de buurt ook regelmatig een ritje met z'n quad. Samen met Gigi heeft de zanger ook een paard, Cool. Schoonmoeder Yolanda houdt dan weer koeien, schapen en kippen op haar boerderij.

