"Het idee dat een romance gemakkelijk moet zijn? Onzin!" Emma Watson geeft haar visie op relaties

31 maart 2020

19u41

Celebrities Naast haar acteerwerk is Emma Watson (29) vooral bekend om haar uitgesproken meningen. Over vrouwenrechten, verwachtingspatronen en over relaties. In Teen Vogue geeft ze bijvoorbeeld toe dat ze niet echt te vinden is voor traditionele relaties.

Teen Vogue liet Emma Watson in gesprek gaan met schrijfster Valerie Hudson. Dat leverde een lang gesprek op over onder meer vrouwenrechten, maar de twee gingen ook dieper in op traditionele relaties. “Het idee dat relaties eenvoudig moeten zijn en dat alles impliciet begrepen moet worden, dat je elkaar gewoon maar moet doorgronden, dat is bullshit", zegt de actrice. “Het is onmogelijk.”

Niet-traditionele koppels zijn volgens haar beter in communicatie, aangezien beide partijen open moeten zijn over hoe ze willen dat hun relatie eruit gaat zien. “Ik heb het gevoel dat relaties die niet per se de traditionele modellen volgen, meer communicatie en toestemming vragen. Ze eisen een echte conversatie en afspraken over de verdeling van de taken en de verantwoordelijkheden. Als je de traditionele stereotypen volgt, heb je misschien niet het gevoel dat dat nodig is." De actrice vindt dan ook dat sommige mensen uit de LGBTQ-gemeenschap “de gezondste relaties" hebben die ze ooit heeft gezien. “Want ze moeten wel samenzitten en afspraken maken. Ze zijn het eens over dingen, in plaats van bepaalde veronderstellingen en verwachtingen te aanvaarden.”

Kink

“Ik ben ook nogal gefascineerd door de kink-cultuur (waarin alles omvat zit dat buiten de seksuele norm valt, zoals BDSM, red.). Zij zijn echt de beste communicatoren ooit. Ze weten alles over toestemming. Ze begrijpen dat soort dingen omdat ze het echt moéten begrijpen. En we kunnen die modellen eigenlijk allemaal gebruiken, ze zijn erg handig.”

In het gesprek gaat Emma ook dieper in op de term ‘zelfpartnerschap’, die ze onlangs in het leven riep, om aan te duiden dat ze het prima vindt om single te zijn - ook al nadert ze de dertig. “Het ging voor mij niet zozeer om die term te bedenken, het ging meer om een definitie te creëren voor iets waar naar mijn gevoel nog geen taal voor was. En dat was erg interessant, want sommige mensen wonden zich daarover erg op.”