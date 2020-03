“Help, ik heb smetvrees!”: 10 acteurs vertellen over hun ervaringen met seks- en naaktscènes SDE

11 maart 2020

21u00 0 Celebrities Dit weekend kondigde Keira Knightley (34) aan dat ze geen naaktscènes meer wil doen. “Seksscènes deed je eerst echt alleen voor de film zelf. Nu kan je die scène uitknippen en op een pornosite gooien”, liet ze weten. Ze is niet de enige acteur met een uitgesproken mening over seks- en naaktscènes. Ook deze tien collega’s klappen uit de biecht.

1. Emilia Clarke

Emilia Clarke was amper 23 jaar oud toen ze begon aan ‘Game of Thrones’, en er stonden meteen een hele hoop seksscènes op het programma. Aangezien ze recht van de filmschool kwam, wist ze niet hoe ze zich moest gedragen. “Ik heb gevechten gehad op de set waarbij ik zei: ‘Nee, het laken blijft omhoog’, waarop zij zeiden: ‘Je wil de fans toch niet teleurstellen?’ Fuck you!”, vertelt de actrice in de podcast ‘Armchair Expert’. Gelukkig kon Emilia op de steun rekenen van haar tegenspeler Jason Momoa, die haar echtgenoot Khal Drogo speelde. De twee hadden heel wat vrijscènes samen, maar Jason behandelde haar altijd goed. “Pas nu besef ik hoeveel geluk ik met hem had, want het had een hele andere kant op kunnen gaan. Maar Jason had ervaring, en hij zei: ‘Lieverd, zo zou het moeten gaan, en zo zou het niet moeten gaan. Ik ga ervoor zorgen dat het juist verloopt.’” Ze voegt eraan toe dat de acteur er bijvoorbeeld altijd voor zorgde dat er tijdens naaktscènes altijd een kamerjas voor haar klaar hing.

2. Michael Fassbender

Wie de film ‘Shame’ gezien heeft, weet dat hoofdrolspeler Michael Fassbender daarin regelmatig uit de kleren gaat en volledig naakt te zien is. Volgens de acteur viel het filmen van die scènes vrij goed mee, omdat het opnameschema zo strak was. “Het ging erg snel vooruit. We filmden in 25 dagen, dus ik moest me er eigenlijk gewoon overheen zetten en verder gaan.” En hij voegt eraan toe: “Wat mij zo verbaast: vrouwen paraderen constant naakt rond, maar de man houdt altijd heel handig zijn broek aan. Ik herinner me dat mijn moeder daar altijd over klaagde en zei: ‘Dit is zo'n onzin! Het zijn altijd de vrouwen die naakt gaan.' Dus ik heb het voor jou gedaan, mama!”

3. Halle Berry

In 2001 verscheen Halle Berry naakt in de film ‘Swordfish’. Daar vertelt ze over: “Ik denk niet dat al je kleren uitdoen ooit noodzakelijk is. Ik denk dat je elke film kan maken zonder ook maar iets te laten zien. Het is gewoon een keuze die je maakt, en dit was een bewuste keuze van mij. Maar het zat in het scenario en toen ze me de rol aanboden, vertelden ze me: ‘Dit is wie die vrouw is en er valt niet over te onderhandelen.’" Uiteindelijk gaf Halle dan maar toe, want “het toont dat het personage controle heeft over haar seksualiteit.” Een jaar later deed ze opnieuw een seksscène in ‘Monster’s Ball’, al stelde ze toen wel haar voorwaarden. “Ik zou het alleen doen als Billy Bob (Thornton, haar tegenspeler, red.) ermee instemde om even naakt als ik te gaan.”

4. Jennifer Lawrence

Voor Jennifer Lawrence aan ‘Red Sparrow’ begon, waarschuwde regisseur Francis Lawrence haar dat ze enkele keren uit de kleren zou moeten. “We hebben er uitgebreid over gepraat, en dat zorgde ervoor dat ik die bewuste dag op de set kon komen zonder dat er verrassingen waren”, vertelt de Amerikaanse aan Variety. “Ik wist exact wat er zou gebeuren. Op een bepaald moment kwam Francis me een aanwijzing geven en hij keek naar me alsof ik kleren aanhad. Op dat moment voelde dat ook zo.” En de film was best goed voor haar zelfvertrouwen. Dat had een deuk gekregen nadat eerder privé-naaktfoto’s gelekt waren. “De onzekerheid en de angst om beoordeeld te worden voor je naaktheid, voor wat ik meemaakte ... Moet dat voor de rest van mijn leven mijn beslissingen beïnvloeden? Deze film heeft dat veranderd. Ik had niet eens door hoe belangrijk dat was tot het gebeurd was.”

5. Natalie Portman

Natalie Portman was initieel niet echt tegen naaktscènes, maar nadat pikante beelden het internet rondgingen, veranderde ze haar standpunt. “Het deprimeert me dat de helft van de reviews over die scènes gaan", zegt ze. “Daardoor denk ik dat ik ze misschien niet had moeten doen. Ik ben niet preuts. Ik denk dat het mooi is in films en seks is een belangrijk onderdeel van het leven. Maar mijn probleem is dat het de aandacht wegneemt van wat je doet, dat de focus op het verkeerde wordt gelegd.” En dus probeert Portman naaktscènes te vermijden. “Mijn foto’s belandden op pornosites. Dat zorgt voor een dilemma. Ik wil niets doen dat zal eindigen als een screenshot op een pornosite.”

6. Pamela Anderson

Pamela Anderson ging in haar carrière regelmatig uit de kleren, voor films en voor fotoshoots. Maar daar heeft ze nu best spijt van, zegt ze. “Mijn kinderen worden uitgelachen omdat ik naakt geposeerd heb. Wanneer je poseert, denk je niet aan de dag waarop je kinderen de beelden zullen zien", geeft ze toe.

7. Jessica Alba

Jessica Alba heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze geen naaktscènes wil doen. Daarom heeft ze ook een speciale ‘no nudity’-clausule in haar contracten staan. “Ik wil niet dat mijn grootouders mijn borsten ooit zien", vertelt ze daarover. “Dat is het simpelweg. Het zou zo vreemd zijn met kerstmis. En ik bedoel, als je naar de films kijkt die ik gedaan heb, dan zou naakt gaan de film nooit verbeterd hebben.”

8. Charlie Hunnam

Hoewel Charlie Hunnam regelmatig zijn kleren uittrekt voor de camera, haat hij het om seksscènes te filmen. “Ik probeer gevoelig te zijn voor het feit dat we iets intiems doen, maar ik houd ook een duidelijke grens aan", zegt hij. “Omdat ik in een zeer toegewijde relatie zit en omdat ik weet dat mijn vriendin die seksscènes niet het meest favoriete onderdeel van mijn werk vindt. Het is een delicaat evenwicht." Maar er is nog een reden: “Ik heb smetvrees. Ik heb al diepgewortelde smetvrees sinds ik een kind ben. Ik wil mijn hele leven lang niemand anders kussen dan mijn vriendin.”

9. Michael Douglas

Michael Douglas heeft dan weer een hele andere reden om niet echt fan te zijn van seksscènes. “Het moeilijkste aan seksscènes is dat iedereen een rechter is”, zegt hij. “Ik weet niet wanneer je voor het laatst iemand vermoord hebt of iemand in het hoofd hebt geschoten, maar iedereen heeft al eens seks gehad, en waarschijnlijk nog deze ochtend. Dat betekent dat iedereen een opinie heeft over hoe het moet gebeuren.”

10. Angelina Jolie

Normaal gezien doet Angelina Jolie zelf de seksscènes, maar voor ‘In The Land of Blood and Honey’, een film die ze regisseerde, moest ze plots andere acteurs aanwijzingen geven. Een hele openbaring, vertelt ze. “Plots krijg je die vreemde situatie waarin je mensen moet vragen om deel te nemen aan zoiets terwijl ze geen echt koppel zijn. Je ontdekt hoe raar het is om iemand te vragen om samen naakt te gaan en daarna een camera op hen te richten. Maar de acteurs zorgden ervoor dat ik me wat meer op mijn gemak voelde. Plots was ik een stuk preutser”, geeft ze toe. “Ik zou hen toegestaan hebben om preuts te zijn, maar ze vertelden me dat het oké was en belangrijk voor het verhaal. Ze wilden het doen en voelden zich op hun gemak.”