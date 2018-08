"Help, ik ben een meme!": twee meisjes over de dag dat het internet hun leven overnam MVO

03 augustus 2018

09u46

Bron: Metro UK 1 Celebrities Memes, we kunnen ons het internet haast niet meer inbeelden zonder ze. Maar wanneer je zo'n grappige foto deelt, denk je waarschijnlijk niet aan de persoon die erop staat. Laina Morris (27) en Maggie Goldenberger (31) leggen uit hoe hun transformatie in 'Overly Attached Girlfriend' en 'E rmahgerd Girl' hun leven veranderde.

Een 'meme' is een grappige foto die duizenden keren gedeeld wordt op het internet. Het gebeurt vaak dat bepaalde foto's telkens opnieuw gebruikt worden en op die manier ingeburgerd raken in de online gemeenschap. 'Overly Attached Girlfriend' is zo'n meme, die gebruikt wordt om de draak te steken met partners die te aanhankelijk zijn in een relatie.

De foto hierboven is daar een voorbeeld van. Maar wat veel mensen niet weten, is dat het meisje dat wordt afgebeeld Laina Morris heet, en dat haar gezicht een meme werd dankzij een uit de hand gelopen Justin Bieber-fanvideo.

Justin Bieber

"Het was in juni precies 6 jaar geleden dat mijn video viraal ging", herinnert Laina zich in een recent interview met de Britse krant Metro. "Ik nam deel aan een wedstrijd om tickets voor een Justin Bieber-concert te winnen. De opdracht was om zijn nummer 'Girlfriend' te coveren op een grappige manier. Ik maakte een parodie waarin ik deed alsof ik een véél te controlerend liefje was. Ik trok ook een paar griezelige gezichten om te af te maken... Maar ik had er geen idee van dat die video me wereldberoemd zou maken."

"Ik postte de video op YouTube en had meteen door dat ik veel kijkers had. Vlak voor ik ging slapen kreeg ik door dat ook mensen die ik niet kende de video aan het bekijken waren."

Terwijl ze sliep liep alles serieus uit de hand. Een Reddit-gebruiker nam een screenshot van haar gezicht en doopte haar om tot 'Overly Attached Girlfriend', vertaald naar 'te aanhankelijke vriendin'. Sindsdien werd haar foto miljoenen keren bewerkt en gedeeld, en vandaag is ze nog steeds een fenomeen.

"Die volgende ochtend wist ik niet wat me overkwam! Ik zag dat ik een meme was geworden, en dat mijn video viraal was gegaan en nog steeds veel kijkers lokte. Ik belde meteen mijn vader op en zei: papa, volgens mij ben ik beroemd."

Goede doel

En gelijk had ze. Maar waar veel 'slachtoffers' van memes met de handen in het haar zitten, gebruikte Laina haar bekendheid in haar voordeel. Vandaag is ze een succesvolle YouTube-blogger met 1,2 miljoen volgers. Ze verdient daarmee goed haar kost én zamelt regelmatig geld in voor goede doelen.

"Het heeft bijna elk aspect van mijn leven veranderd", bekent ze. "Ik moest in het begin van de ene dag op de andere wennen aan het feit dat ik herkend werd op straat. Op één nacht tijd kende heel de wereld me. Maar het heeft deuren voor me geopend die ik anders nooit had kunnen bereiken."

(Lees verder onder Laina's blogvideo, nvdr)

Geschenk uit de hemel

"Toen ik de video postte, was ik net even gestopt met de universiteit. Ik probeerde uit te dokteren wat ik zou doen met mijn leven, want ik had nog niets gevonden dat me gelukkig maakte. Ik droomde altijd al van een carrière in de entertainment-industrie, maar ik had er geen idee van hoe ik daaraan moest beginnen. Mijn meme was op een bepaalde manier dus een geschenk uit de hemel. Het heeft mijn leven op een goéde manier veranderd."

Dat betekent uiteraard niet dat Laina nog nooit de duistere kant van het internet heeft gezien. "Net als iedereen die bekend is online, krijg ik vaak negatieve commentaar," knikt ze. "Ik krijg te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensen die lachen met mijn uiterlijk. Maar ja, ik kan niet anders dan dat erbij nemen."

Maar 11 jaar

Het verhaal van Maggie Goldenberger klinkt heel wat anders. "Ik moet 10 of 11 jaar geweest zijn op het moment dat die foto genomen werd", steekt ze van wal. "Ik had een vriendinnetje met een polaroid camera, en we hielden ervan om ons te verkleden en daar foto's van te maken."

De foto die uiteindelijk 'Ermahgerd Girl' zou worden bewaarde ze tot op volwassen leeftijd. "Hij was grappig, dus hij hing tegen de ijskast." In 2012 werd ze geupload naar MySpace, waar het beeld een eigen leven begon te leiden.

Nu wordt de 'Ermahgerd'-meme (een parodie op de Engelse uitdrukking 'oh my God') gebruikt om dolgedraaid enthousiasme uit te drukken.

(Lees verder onder de meme, nvdr)

Had het niet door

"Ik kende zelf eigenlijk niet zo veel van technologische snufjes, dus ik zat niet veel op het internet", lacht Maggie in hetzelfde interview met Metro. "Ik was altijd de laatste persoon zonder smartphone, de laatste in mijn vriendengroep die nog een klaptelefoon had, je weet wel... Mijn vrienden vertelden me wel dat een foto van mij de wereld rond ging, maar het duurde maanden eer ik doorhad op welke schaal ik bekend was geworden. Mijn moeder snapte het al helemaal niet. Die probeert vandaag nog te begrijpen waarom er een foto van mij met 'Duits geschrift' op het internet staat!," giert ze.

In tegenstelling tot Laina, wilde Maggie liever niet bekend worden. Haar jonge leeftijd op het moment van de foto, maakte het voor haar mogelijk om terug te slinken in de anonimiteit. "Niemand herkent me nog. Ik werk ergens op een financiële dienst, en het feit dat ik een meme ben heeft mijn leven gelukkig niet erg veel veranderd."

Verrassend

"Toch ben ik ingegaan op een uitnodiging die ik dit jaar kreeg. Er was een conventie in het thema van memes, en men vroeg mij of ik wilde komen als één van de eregasten. Ik was heel aangenaam verrast. Iedereen was zo lief en vriendelijk en wilde met me op de foto!"

Al is de negatieve kant nooit veraf. "Ik ga normaal gezien niet in op uitnodigingen, want ik heb er een slechte ervaring mee gehad. Ooit vroeg iemand me of ik wilde deelnemen aan een event om geld in te zamelen voor een behandeling tegen kanker. Uiteraard wilde ik meedoen! Ik zou een vraag-antwoord-sessie moeten bijwonen en hier en daar een selfie nemen met gasten. Maar toen ik had toegezegd, vroeg de organisator opeens om een foto van mij in bikini, om 'te bewijzen' dat ik écht het meisje van de meme was. Had hij echt gedacht dat ik daarin zou trappen?"

Maar permanente trauma's heeft ze er nooit door opgelopen. "Nee, ik hou van mijn leventje zoals het is. Die meme bracht me alleen wat meer fun, wat meer ergernis en wat meer scepticisme over de maatschappij in het algemeen..."